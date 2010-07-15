-TÜRK BAYRAKLI GEMİLER ''BEYAZ'' LİSTEDE ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türkiye, prestijli denizcilik kuruluşu Paris Memorandumu'nun (Paris MoU) 2009 Yılı Performans Raporunda ''Beyaz'' listeye girdi. Paris MoU'nun 2007-2009 yıllarını kapsayan denetleme sonuçlarına ilişkin olarak hazırladığı ''Bayrak Devleti Performansı Tablosu''nda Türkiye, ''Beyaz'' listede yer aldı. Türk bayraklı gemilerin yeniden ''Beyaz'' listeye girmesi, bir yandan sektörün ekonomik kayıplarının önüne geçilmesine, öte yandan da Türkiye'nin uluslararası arenada ''prestij'' kazanmasına katkı sağlayacak. Denizcilik Müsteşarlığı yetkilileri, Türkiye'nin ''Kara'' listede yer aldığı dönemde, Türk bayraklı gemilerin yabancı limanlarda yapılan liman devleti kontrollerinde çok yüksek tutulma oranlarına sahip olduklarını kaydettiler. Önceki yıllarda ''Çok Yüksek Riskli'' ülkeler arasında ve öncelikli denetim listesinde yer alan Türk gemilerinin, hem ekonomik kayıplara uğradığını hem de Türkiye'nin denizcilik faaliyetlerinde prestij kaybı yaşadığını ifade eden yetkililer, Paris MoU bünyesinde oluşturulan listelerde son 3 yılın tutulma oranlarının büyük önem taşıdığını belirttiler. -PARİS MoU- Paris MoU, Avrupa Birliği üyesi ülkelerce oluşturulduğu için kuruluşun hazırladığı listeler ve Türk bayraklı gemilerin bu listelerdeki konumu, Türkiye için büyük önem taşıyor. Kuruluş tarafından oluşturulan ''Kara'', ''Gri'', ''Beyaz'' listeler, Memorandum üyesi ülke limanlarına gelen, denetlenen ve tutulan gemilerin sayılarına ve oranlarına göre belirlenmiş bir veri sonucunda değerlendirilerek elde ediliyor. Memorandum kapsamındaki üye ülke limanlarına gelen gemilerin denetlenme ve tutulma oranları sonucunda hesaplamalar yapılıyor ve ülkenin son üç yıllık zaman dilimdeki denetlenme ve tutulma oranları bu limitle karşılaştırılarak ''Siyah'', ''Gri'' ya da ''Beyaz'' listeye alınıyor.