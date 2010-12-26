Türk bayrağı taşıyan uçakların sayısı 324'e ulaştı

T24 - Son yıllarda hızla büyüyen Türk sivil havacılığında yolcu ve kargo uçağı filosu 324’e ulaştı. Havayollarının siparişini kesinleştirdiği opsiyonlarla birlikte 115 uçak önümüzdeki birkaç yıl içinde teslim edilecek. Yılda ortalama yüzde 10 hızla büyüyen filoya ikinci el uçakların da katılmasıyla 2023’te 750 uçağa çıkılması hedefleniyor.



115 UÇAK SİPARİŞİ: Boeing ve Airbus’ın verilerine göre Türk şirketlerinin 90’ı kesin 25’i de opsiyon yani kesin siparişe çevrilebilir toplam 115 uçak anlaşması var. Bu uçaklar, önümüzdeki dört yılda filoya katılacak. En çok sipariş 56’sı kesin 25’i de opsiyon, 81 uçakla THY’de. Pegasus’un 26 737-800, MNG’nin 4 kargo A330-200F, Saga’nın 2 737-800, Sky’in 1 737-900ER, Free Bird’ün de 1 A320 siparişi bulunuyor.

THY’nin önümüzdeki günlerde kesinleşecek 20’si kesin 10’u opsiyonlu toplam 30 yeni nesil uzun menzilli uçak alımı için A350XWB ile 787 çarpışıyor. Büyük uçak pazarında 747-8 ve A380 arasında tercih yapılacak. İhtiyaç 5-7 arasında. THY, Borajet’ten kiraladığı ATR72’lerle birlikte bölgesel uçağa da sıcak bakıyor. Diğer şirketler de büyümelerini yeni siparişlerle devam ettirmek istiyor.

YAŞ ORTALAMASI 12.5: Türkiye’deki yolcu ve kargo uçaklarının yaş ortalaması 12.5. Bu rakam yaşları daha yüksek olan kargo uçakları çıkartıldığında 7’ye düşüyor. Önümüzdeki yıllarda gövde ömürlerini tamamlayacak kargoda A300B4’lerle yolcuda MD serisi ve 737-400’lerin hizmet dışına çıkmasıyla rakamlar daha aşağı çekilecek. Yaş ortalamalarında dünya rakamlarıysa çok daha yüksek. ABD’de yaş ortalaması 18, Avrupa’da ise 14.

EN YAŞLI: Filodaki en yaşlı uçak MNG Havayolları tarafından kullanılan TC-MNU tescilli A300B4-200F kargo uçağı. 1977 model uçak, 33 yaşında. Bugüne kadar gökyüzünde 48 bin 650 saat geçirmiş.

EN GENÇ: THY filosuna 24 Aralık’ta katılan ve ‘Ege’ adı verilen TC-JJI tescilli uçakla Boeing 777-300ER sayısı 9’a çıktı.

EN ÇOK UÇAN: THY’ye 1993’te teslim edilen Airbus A340 tipi TC-JDJ tescilli ‘İstarnbul’ uçağı 74 bin 105 saat uçuşa sahip.



HAVAYOLU TOPLAM UÇAK YAŞ ORT.

ACT 5 30.1

AnadoluJet 20 5.1

Atlasjet 15 11.2

BoraJet 4 8.9

Corendon 6 14.5

Free Bird 7 11.7

İzAir 5 6.7

MNG 9 21.3

Onur 30 13.6

Pegasus 27 4.5

Saga 8 13.3

Sky 17 10.3

SunExpress 25 5.3

Tailwind 5 15.8

THY 134 6.7

Turkuaz 3 10.6

ULS 4 24

TOPLAM 324 12.5



Gökyüzünün 2010 trendleri



Havayolu pazarlaması konusunda yayın yapan airlinetrends.com sitesi 2010’un en iyi fikirlerini derledi. KLM Havayolları’nın Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda foursquare sosyal paylaşım ağları üzerinden yaptığı yolcuyla bire bir hizmet en iyi uygulama seçildi. İşte bu yılın en ‘trendy’ uygulamaları:

1- KLM’in sürpriz ekibi, cep telefonlarında foursquare uygulaması kullanan yolcuların yanına giderek özel hediyeler veriyor. Foursquare kullanıcılarının o an bulundukları yer, sistemin diğer üyeleri tarafından görülebiliyor.

2- Monacle Dergisi, okurlarından gelen fikirlerle bir rüya havayolu ve uçağını tasarladı. Nippon Nordic olarak adlandırılan bu şirketin kabini İsveçli ve Japon mimarlar tarafından minimalist tasarıma sahip. First class’ta duş, business’ta çalışma odası, tüm kabinde ücretsiz kablosuz internet var.

3- Air France, Delta, Finair ve KLM tarafından yapılan uygulamada uçak koltuklarının kılıfları, eski üniformalar geri dönüşümle çanta ve kemer haline getiriliyor.

4- Bu yıl business ve ekonomi arasında yer alan premium kabin havayolları tarafından büyük ilgi gördü. Aralarında THY’nin de bulunduğu havayolları yolcularına uzun menzilli uçuşlarda konforu daha uygun fiyatlara sunuyor.

5- Qantas’ın sık uçan yolcuları özel kartla tüm check-in işlemlerini yapılabiliyor. Kimlik veya başka belgeye ihtiyaç yok.

6- Letonyalı AirBaltic Havayolları isteyen yolcularına Riga Havalimanı’nda taksi paylaşarak daha ucuza gitmelerini sağlıyor.

7- Yolcular artık uçakta lokal veya az bulunan içecekler istiyor. Aralarında Virgin America, Horizon Air gibi şirketlerin bulunduğu havayolları bu tür içeceklerin satışlarından yüksek cirolar elde ediyor.

8- Promosyonlu biletlerin sıkı kuralları nedeniyle şikayet alan havayolları garantili bilet satış hizmeti veriyor. Biraz daha pahalı bu biletlerde kural esnekliklerinin yanı sıra hava durumu veya teknik nedenlerle oluşabilecek aksamalar için geniş kapsamlı sigorta hizmeti var.

9- Amsterdam Schiphol’de Philips sponsorluğunda özel bir gate ışıklandırıldı. ‘Ambians Köprüsü’ adı verilen bölümde dinlendirici aydınlatma eşliğinde yolcular kablosuz internetten yararlanabiliyor.

10- Emirates, Cathay Pacific gibi havayolları kabinde first ve business’ta verilen ‘amenity kit’, mönü gibi tasarımlar için Facebook’ta yarışmalar açmaya başladı.