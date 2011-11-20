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Dünya

Türk Başkonsolosluğu da Nazi listesinde

Almanya’da yabancı esnaf ve bir Alman polisi hedef alan neo-Nazi çetesinin ortaya çıkan 2005 tarihli listesinde Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu ortaya çıkt&#

20 Kasım 2011 02:00

T24 - Almanya’da yabancı esnaf ve bir Alman polisi hedef alan neo-Nazi çetesinin ortaya çıkan 2005 tarihli listesinde Türkiye’nin Münih Başkonsolosluğu’nun da bulunduğu ortaya çıktı. 88 kişinin ad ve adreslerinin yer aldığı listenin hazırlandığı dönemde Münih Başkonsolosu Babür Hızlan’dı.


Hürriyet gazetesinden Celal Özcan'ın haberine göre; Almanya’da sekizi Türk biri Yunan, 9 kişinin öldürüldüğü seri cinayetleri işleyen Zwickau neo-Nazi terör çetesinin 88 kişilik gizli listesinde Alman politikacılar ve Türk dernek yöneticilerinin yanında Münih Başkonsolosluğu’nun ad ve adresi de yer alıyor.



Ordunun silah deposu


Güvenlik çevrelerinden alınan bilgiye göre Münih Başkonsolosluğu’nun 88 kişilik birinci gizli listede bulunuyor. Liste 2005 tarihli. O dönemde Münih Başkonsolosu Babür Hızlan’dı. Ayrıca neo-Nazi terör hücresinin eylemleri üzerine hazırladığı Pembe Panterli propaganda filminin bulunduğu DVD’nin bir kopyasını Münih Başkonsolosluğu’na gönderdiği öğrenildi. DVD, geçtiğiğimiz günlerde posta yoluyla Başkonsolosluğa ulaştı.


Zwickau neonazi terör hücresinin 10 bin kişi ve kurumun ad ve adreslerinin bulunduğu ikinci gizli listede ise Alman ordusunun silah depoları yer alıyor. Bunun yanında listede Almanya’nın çeşitli yerlerindeki silah dükkanlarının adresleri de bulunuyor. Terör hücresinin listesinde Alman ordusunun silah depolarının bulunmasıyla ilgili olarak, güvenlik birimleri, neonazilerin buralara baskın düzenleme amacıyla hazırlamış olabileceği kuşkusunu taşıyor. Federal Asayiş Şubesi ve Alman güvenlik yetkilileri gizli listenin amacının ne olduğu sorusuna açıklık getiremiyor. Gizli listedeki isimler arasında Münih’in ağırlıkta olduğuna ve liste hazırlandığında ölmüş olan kişilerin isimlerinin de bulunduğuna işaret edildi.


Öte yandan Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanlık Müsteşarı Gerhard Eck, Türkiye’nin Münih Başkonsolosu Kadir Hidayet Eriş, Nürnberg Başkonsolosu Ece Öztürk Çil ve Yunanistan Münih Başkonsolosu Sofia Grammata’yı bakanlığa davet ederek, eyalet hükümeti adına derin üzüntülerini iletti.



Aşırı sağcıları yürütmediler


Almanya’nın Köln kentinde ırkçılık protesto edildi. Aşırı sağcılara karşı Kalk semtinde dün bir miting düzenleyen yaklaşık 500 kişi, sloganlar atarak, ırkçılığa lanet etti. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu, sendika, kilise, siyasi parti temsilcisinin yer aldığı grup ,aşırı sağcı bir grubun yürümesine de izin vermedi.

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