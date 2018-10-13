Türk basınının hafızası: Basın Müzesi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi, 28 yıldır İstanbul Çemberlitaş’ta vatandaşlara hizmet veriyor. Matbaadan bugüne basın tarihinin gelişimini gözler önüne seren müzenin girişinde ziyaretçileri Türk gazeteciliğinin başlangıcı sayılan Vakayı-i Mısriye karşılıyor.

Aydınlık gazetesinden Sıla Kemahlı’nın izlenimlerine göre müzede duvarları gazete manşetleri süslüyor. Basın emekçilerinin fotoğrafları, yağlı boya resimleri, not defterleri ve çalışma masalarının sergilendiği müzede katın bir bölümü de öldürülen gazetecilere ayrılmış.

23 bin eserlik bir kütüphanenin de bulunduğu müzede dileyenlerin kütüphanede çalışması ve kitaplardan fotokopi çektirmesi de mümkün. Kütüphanede ayrıca geçmişten günümüze yayımlanmış hemen hemen tüm gazete ve dergilerin baskıları bulunuyor.

Basın Müzesinin hakettiği değeri görmediğini aktaran Kemahlı, müzenin maddi sıkıntılarının olduğunu ve belediyenin binayı almak istediğini söylüyor. Kemahlı’ya göre ziyaretçi sayısındaki azalmanın nedenlerinden biri de müze çevresindeki hastane ve adliyenin kapanmış olması.