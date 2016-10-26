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Türk basınının duayenlerinden Nail Güreli yaşamını yitirdi

Usta gazeteci Nail Güreli yaşamını yitirdi

26 Ekim 2016 22:33

Türk basınının duayen ismi, gazeteci-yazar, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı Nail Güreli yaşamını yitirdi. 

TGC'den başsağılığı

TGC Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto başsağlığı mesajı yayımladı. Yayımlanan mesaj şöyle:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki Başkanlarından Nail Güreli bugün İstanbul'da vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto Nail Güreli'nin ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Olcayto başsağlığı mesajında, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti önceki başkanlarından kıdemli gazeteci yazar Nail Güreli'yi kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşım ve kardeşim Nail Güreli gazeteciler için örnek bir kişiydi. Gazetecilik mesleğine ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne çok uzun yıllar hizmet verdi.Nail Güreli'yi sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

 

Nail Güreli kimdir?

 

1932 doğumlu gazeteci ve yazardır. Gazeteciliğe, 1952 yılında Hizmet gazetesinde muhabir olarak başladı. Son Posta, Son Telgraf, Tan, Akşam, Vatan, İkdam, Hürriyet Haber Ajansı, Hürriyet, Güneş ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Şu an Günlük Evrensel gazetesinde yazmaktadır. 1959 yılında, yılın gazetecisi seçildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin çeşitli kademelerinde çalıştı ve 18 Mart 1994'ten 3 Nisan 2001 tarihine kadar başkanlığını yaptı. Mine Güreli ile evli ve bir çocuk babasıdır. Basın Şeref Kartı sahibidir.

 

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