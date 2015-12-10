Türk bandralı gemide 4 ceset bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesine demir atan Türk bandıralı kuru yük gemisinde 4 ceset bulundu. Cesetlerin, geminin Çin'e bakıma gönderilmesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi. Cesetlerin kimlere ait olduğu henüz netlik kazanmadı.

İHA’nın haberine göre; Türk bandıralı 30 bin 85 grostonluk “IDC Pearl” isimli, 5 yıl boyunca uluslararası kuru yük taşıyan gemi, bakımı yapılmak üzere Çin’e gitti. Çin’de yapılan bakımda geminin motor ambarında 4 adet çürümüş vaziyette insan cesedi bulundu.

Çin kabul etmedi

Çin hükümeti cesetleri kabul etmeyince “IDC Pearl” isimli gemi, Güney Kore’den demir yükledi. Güney Kore’den Türkiye’ye doğru seyreden gemi İskenderun Yazıcılar Limanı’nda demirledi. Çin Hükümeti tarafından Türk Hükümeti'ne bildirilen bu durum üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemide inceleme başlatıldı.

İnceleme devam ediyor

Cesetlerin geminin motor ambarında çalışan işçilere ait olduğu ihtimali üzerinde durulurken, yurt dışına kaçak yollarla çıkmaya çalışan mülteciler olabileceği de iddia ediliyor. Olayla ilgili inceleme sürüyor.