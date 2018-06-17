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Dünya

Türk bandıralı yük gemisi Hırvatistan açıklarında batıyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran (DHA) – Adriyatik Denizi’nin Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin battığı Hırvat yetkililer tarafından duyuruldu

17 Haziran 2018 18:11

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran (DHA) – Adriyatik Denizi’nin Jabuka Adası açıklarında Türk bandıralı bir yük gemisinin battığı Hırvat yetkililer tarafından duyuruldu.
Hırvatistan Denizcilik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 13 kişilik mürettebatı olan 85 metrelik geminin tahliye işlemleri devam ederken mürettebattan sekiz kişi İtalyan bandıralı bir tanker yardımıyla kurtarılırken geminin kaptanı dört mürettebat ile gemide kalarak geminin batmasına engel olma çalışmalarına devam ediyor.

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