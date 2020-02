Türk balığını indirimli taşımak için yarışıyorlar

İZMİR, (DHA) - HAVA kargo aracılığıyla Türk su ürünlerinin ihracatında, 7 yılda yüzde 10 paya ulaşılınca, dünya devi hava yolu şirketleri, Türk balığını indirimli fiyatlarla taşımak için sıraya girdi.

Türk su ürünleri sektörünce Turkish Cargo ile İzmir- New York hava kargo seferleri koyulmaya hazırlanırken, Luftansa, Atlas Global ve Pegasus Havayolları da kargo fiyatlarını düşürdü. Emirates Havayolları ve UPS ise Türkiye için rekabetçi fiyat vermeye hazırlanıyor. Türkiye\'nin su ürünleri ihracatının yüzde 73\'ünü üyelerinin gerçekleştirdiği Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, balıkçılığın başkenti Bodrum\'da ‘Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Türkiye\'nin su ürünleri ihracatında hava kargonun payının her geçen yıl artarak, 2017 yılı sonunda toplam ihracatta yüzde 10 paya ulaştığını belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Sinan Kızıltan, hava kargo ile ilgili yürüttükleri çalışmaları şöyle anlattı:

\"Turkish Cargo yeni uçaklar alıyor. Yeni destinasyonlar devreye girecek. İzmir - New York arasında hava kargo seferlerinin başlaması için görüşüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seferler başlayacak. Bunun yanında Luftansa, Atlas Global ve Pegasus Havayolları kargo fiyatlarını düşürdü. Emirates ile toplantı yaptık. Türkiye planları olduğunu söylediler, UPS Türkiye için rekabetçi fiyat vermek istiyor. Hava kargo sayesinde Amerika Birleşik Devletleri\'ne ihracatımız 2013 yılında 11 milyon dolar iken 2017 yılında 35 milyon dolara yükseldi.\"

\'SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ 1 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYOR\'

Türkiye\'nin ihracatta yıldız sektörlerinden olan su ürünleri sektörünce, 2018 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefleniyor. 2000 yılında 60 milyon dolar olan ihracatını her yıl düzenli olarak artırarak, 2017 yılında 856 milyon dolara yükselten su ürünleri sektörü temsilcileri, 2018 yılında 1 milyar dolar barajını geçmek için güçlerini birleştirdi. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Kızıltan, \"Yüzde 8.5 verginin kaldırılması için Nisan ayında Avrupa Birliği\'nden heyet gelecek, firmaları ziyaret edecek. tezlerimizi kabul ettirirsek verginin kaldırılması ya da oranın düşmesi mümkün olacak. Türk balıkçıları somon ile mücadeleyi sürdürüyor. Norveç\'in somon ile ilgili çok büyük propagandası var. TV\'de, sinemalarda, bizim balıklardan daha üstün olduğu algısı yaratılmak isteniyor. Biz de buna karşı Türk balıklarının başta omega3 olmak üzere besinsel değerlerinin somunun gerisinde olmadığını paylaşan tanıtan kampanyalar yapacağız. Bilim adamlarından ve popüler isimlerden yararlanacağız\" diye konuştu.

\'2017 YILINDA BÜYÜK ALABALIK ÜRETENLERE 25 KURUŞ DESTEK VERİLDİ\'

Türkiye\'de su ürünleri sektörünün gelişimini \'başarı öyküsü\' olarak tanımlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ise 2018 için ortaya konulan 1 milyar dolar ihracat hedefinin önemli rakam olduğunu kaydetti. Atalay, \"Dikkat çekme açısından çok önemli. Türkiye\'de 1 milyar dolar üzerinde ihracat yapan sektör 30\'un altında. Dikkat çekici bir noktaya geldiğiniz için sorunların çözümü ve geniş kitlelere hitap etmek için çok önemli\" dedi.

