-Türk babaların kafası karışık ANTALYA (A.A) - 07.09.2011 - Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kahyaoğlu, şımaracağı düşüncesiyle çocuğunu ancak uyurken seven babalar olduğunu belirterek, ''Baba sevdiğini söylemeli ama kurallarını da koymalı'' dedi. AÇEV ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Örgütü desteğiyle başlatılan, ''Şiddetsiz Aileler İçin Baba Eğitimi Projesi'' çerçevesinde düzenlenen ''Baba Destek Programı'' semineri, Antalya'nın Kemer ilçesinde devam ediyor. Serkan Kahyaoğlu, Türkiye'de babaların çocuklarına nasıl yaklaşacağını bilmediğini ileri sürdü. Babaların ebeveyn olmaya ilişkin zorlukları paylaşmadığını belirten Kahyaoğlu, bazı babaların ise çocuklarına sevgi göstermede yetersiz kaldığına işaret etti. Kahyaoğlu, ''Çocuğunu ancak uyurken sevdiğini söyleyen, 'yoksa şımarır' diye düşünen bir babalık modeli var. Baba sevdiğini söylemeli ama kurallarını da koymalı'' diye konuştu. Bazı babaların çocuğa aşırı tavizkar davranabildiğini de anlatan Kahyaoğlu, bu sefer de çocukların baba üzerinde güç kullanmaya başladığını anlattı. Genç babaların, ''Babam çok baskı uyguladı, çocuğum ne isterse yapayım'' düşüncesiyle hareket ettiğine değinen Kahyaoğlu, ''Bu sefer de kantarın topuzu kaçıyor. Baba, çocuğun haklarını vermeli ama sorumluluk vermeyi de unutmamalı'' diye konuştu. -''Bizi light baba mı yapacaksınız?''- Programın eğitim sorumlusu Olcayto Ezgin de ''baba otoritedir'' anlayışını değiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Programa katılanların, ''Bizi light baba mı yapacaksınız?'' diye sorduklarını anlatan Ezgin, çocuğunu dinleyen, kendini ifade edebilen, çocuğuyla vakit geçiren babalar yaratmayı hedeflediklerini söyledi.