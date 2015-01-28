Türk azınlığın ANEL endişesi



Yunanistan'da seçimler pazar akşamı sonuçlandı. Hemen bir gün sonra seçimin galibi Syriza, Bağımsız Yunanlar Partisi (ANEL) ile koalisyon kurduklarını ilan etti. Dün de bakanlar kurulu açıklandı. Böylece Yunanistan’da aşırı sol akımları da içinde barındıran sol ittifak Syriza ile aşırı sağ eğilimli Bağımsız Yunanlar dönemi başlamış oldu.

Sol ve sağ partilerin koalisyon kurması Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlığı nasıl etkileyecek. Syriza ile umutlanan Türk azınlık aşırı sağ kanattaki koalisyon ortağıyla kurulacak yeni hükümete aynı umutla bakıyor mu?

Yunanistan'daki Türk azınlık, bilinen adıyla Batı Trakya Türkleri, sol ittifak Syriza'nın öncülüğünde kurulan yeni koalisyon hükümetinden umutlular. Çoğunluktaki Yunan halkı gibi Batı Trakya Türklerinin de birincil sorunu ekonomik. O yüzden hükümetten öncelikle ekonomik sıkıntılarına son verecek icraatlar bekliyorlar.

Ötekileştirmeden şikayetçiler

Merkezi Almanya'nın Witten kentinde bulunan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'nun Genel Başkanı ve Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu Batı Trakya Türklerinin Syriza'ya gösterdiği ilgiyi geçmiş Yunan hükümetlerinin Türk azınlığa sıcak bakmamasına bağlıyor. “Batı Trakya Türkleri olarak Syriza’nın ezici çoğunlukla seçimi tamamlamasını bekliyorduk. Çünkü Batı Trakya ekonomik olarak çok geri kalmıştı. Bu bölgeye Yunanlar ‘Elimizden gider’ düşüncesiyle bir paranoyayla hareket ederek, yatırım yapmadılar" diye konuşan Habipoğlu, "Oysa böyle bir durum söz konusu olamaz. Bizler Yunanistan vatandaşları Türkleriz. Ülkemiz Yunanistan’la bir sorunumuz yok. Severiz ve destekleriz. Ama ülkemiz Yunanistan bizi ötekileştirmeye çalışıyor” diye ekliyor.

Geçmiş Yunan hükümetlerinin Türk azınlığın bir takım haklarını kısıtladığını ifade eden Habipoğlu, ekonomik gelişmelerin yanında milli ve manevi değerleri kapsayan talepleri olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Bizi anavatanımız, Yunanistan’a 1923’te azınlık olarak emanet ettiğinde dini ve eğitim özerkliğimiz vardı. Müftümüzü kendimiz seçiyorduk. İmamları atıyorduk. Azınlık okullarımız vardı ve burada Türkçe ile Yunanca ders görüyorduk. 1967’de askeri cunta ile bu haklarımız elimizden alındı. 1974’de yeniden demokrasiye geçildi. Ama bize haklarımız yeniden verilmedi. Bu haklarımız hukuken mevcut olmasına rağmen uygulanmıyor.”

Sağcı parti endişesi

Türk azınlık Syriza'nın ezici çoğunluğu elinde bulundurduğu hükümetten eğitim ve dini temsil konularında iyileştirme bekliyor. Ama bir endişe de var. O da koalisyonun küçük ortağı sağ popülist Bağımsız Yunanlar Partisi. Türk azınlık özellikle eşitlik konusunda büyük ümit bağladığı Syriza'nın, sağcı ortağı nedeniyle taleplerini önceki hükümetler gibi görmezden geleceğinden endişeli. Syriza'nın sağ parti ile koalisyon kurmasından hoşnut olmadıklarını dile getiren Halit Habipoğlu, “Aşırı sol partilerden oluşan bir ittifakla aşırı sağcı parti koalisyon yaptı. O yüzden tereddüdümüz de var. Syriza’nın liberal çizgideki Potami ile koalisyon kurmasını bekliyorduk. Aşırı sağcı parti ile koalisyona gitmesi bizi endişelendiriyor” diye konuşuyor.

İki partinin de farklı çıkış noktaları olmasına karşın ortak hedefleri olduğuna dikkat çeken Habipoğlu, "Biri solun, diğeri sağın ucunda olan partiler. Ortada buluşmaları gerekiyor. Buluştukları tek nokta ise Troyka" diye konuşan Halit Habipoğlu, Batı Trakya Türklerinin Syriza'dan beklentilerini de , "Syriza bir sol parti, eşitliğe önem verir. Bunun için biz Batı Trakya Türkleri bu partiyi destekledik. Bu yüzden de Yunanistan genelinde en yüksek oyu burada bizden aldı. Bu da bizim Syriza'dan beklentilerimiz olduğu anlamına gelir” sözleriyle aktarıyor.

Yunanistan halkı, Syriza'nın başarılı olmasını tabiri yerindeyse dört gözle beklerken, Türk azınlık ise tüm umutlarını bu beklentiye bağlamış durumda.