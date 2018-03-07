T24 LogoT24 Logo
Gündem

TÜRK-AV Yönetim Kurulu, Feyzioğlu'nun başkanlığında Tiflis'te toplandı

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği öncülüğünde 2016 yılında kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu toplantısı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirildi

07 Mart 2018 20:02

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği öncülüğünde 2016 yılında kurulan Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği’nin (TÜRK-AV) Yönetim Kurulu toplantısı Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te gerçekleştirildi.
Toplantıya, TÜRK-AV’ın Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TÜRK-AV Başkan Yardımcısı Avukat Kürşat Karacabey ile birlikte katıldı. Toplantıda TÜRK-AV Başkanı Metin Feyzioğlu, Kazakistan Adalet Bakanı’nın avukatlığın sorunları ile hukuk devletinin geliştirilmesine ilişkin TÜRK-AV’a yazdığı davet mektubu hakkında yönetim kurulunu bilgilendirdi. TÜRK-AV Yönetim Kurulu, bu davet üzerine en kısa sürede Kazakistan Adalet Bakanı’ndan randevu alınarak bir çalışma ziyareti yapılmasına karar verdi.
Ayrıca demir ipek yolu olarak da bilinen Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının, özellikle Çin’in ticaretinin bir kısmını bu hat üzerinden yürüteceği dikkate alınarak üç ülke açısından önemi vurgulandı. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye baro birlikleri arasında işbirliğini daha da geliştirmek amaçlı üçlü bir anlaşma imzalandı.
RUSYA TAM ÜYE OLUYOR
TÜRK-AV Yönetim Kurulu toplantısı vesilesiyle Tiflis’e gelen Rusya Federasyonu Avukatlar Odası Temsilcisi Vakhtang Fedorov, Rusya’nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçmek istediğini ifade etti. 23-24 Mart 2018’de Ankara’da yapılacak TÜRK-AV Genel Kurulu’nda Rusya Federasyonu Avukatlar Odası’nın tam üyeliğinin karara bağlanması bekleniyor.
TÜRK-AV’ın bugünkü üyeleri, Türkiye Barolar Birliği, Moğolistan Avukatlar Birliği, Gürcistan Barolar Birliği, Azerbaycan Barolar Birliği, Kazakistan Cumhuriyet Barosu, Kırgızistan Barolar Birliği, Arnavutluk Ulusal Avukatlar Odası, Kosova Barolar Birliği, Bosna-Hersek Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Moldova Cumhuriyeti Avukatlar Birliği, Rusya Federal Avukatlar Odası, Dağıstan Cumhuriyeti Avukatlar Odası, Tataristan Cumhuriyeti Avukatlar Odası, Başkurdistan Cumhuriyeti Avukatlar Odası ve Uluslararası Karadeniz-Hazar Ülkeleri Hukukçular Birliği’nden oluşuyor.
FETÖ TUTUKLUSUNUN SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ
Toplantı sonrası basın açıklamasında bulunan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, hakkında Türkiye’ye iade talebi bulunan bir FETÖ sanığının Gürcistan mahkemesince serbest bırakılmasını kınadı. Türkiye ve Gürcistan bu kadar iyi ilişkiler içindeyken hiçbir gerekçe olmaksızın ilgili kişinin Türkiye’ye iadesine ilişkin talebin sonuçsuz bırakılmasının ilişkilere zarar vereceğini ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHA TÜRKİYE Barolar BirliğiTürk Dili KonuşanAkrabaAvukatlıkBirliğinin TÜRKAV Yönetim KuruluGürcistanınTiflisteToplantıya TÜRKAVın Kurucu Genel BaşkanıTürkiye Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu TÜRKAV

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24