Türk atletlerin madalyaları geri alındı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği‘nden (IAAF) yapılan açıklamada Türk atlet Elvan Abeylegesse'nin kazandığı iki Olimpiyat Gümüş Madalyası ile bir Dünya Şampiyonası Gümüş Madalyası'nın elinden alındığı belirtildi.

Ayrıca Abeylegesse'ye 2007'de Osaka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası‘nda alınan idrar örneğinde doping maddesine rastlanması nedeniyle dopingin tespit edildiği 2015 yılından itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl men cezası verilmesi kararlaştırıldı. 34 yaşındaki milli atlet ancak bu yıl Eylül ayında pistlere dönebilecek.

Öte yandan 2012 Londra Olimpiyatları 1500 metre yarışında gümüş madalya kazanan bir diğer milli atlet Gamze Bulut'un derecesi ve madalyası da geri alındı. IAAF, Bulut'un biyolojik pasaportundaki tutarsızlıklar nedeniyle bu kararın alındığını açıklarken sporcunun 2020 yılının Mayıs ayına kadar yarışlardan men edildiği kaydedildi.

Aynı kategoride yarışan bir diğer Türk atlet Songül Konak'a da yine doping nedeniyle 2016 yılının Haziran ayından itibaren geçerli olmak üzere 4 yıl yarışlardan men cezası verildi.

Alptekin'in madalyaları da alınmıştı

2012 Londra Olimpiyatları'nda 1500 metrede altın madalyanın sahibi olarak Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Aslı Çakır Alptekin‘in madalyası da aynı nedenle geri alınmıştı. Sporcunun madalyalarının geri alınmasına karar veren Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi milli atleti 8 sene yarışlardan men etmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/SID/AFP/SÖ/HS