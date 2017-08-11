Türk atlet Guliyev Londra'da zafer kazandı

200 metrede zafer Guliyev'inLondra'daki 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 200 metre finalini Ramil Guliyev'in sansasyonel bir şekilde kazanması Türk spor camiasını sevince boğdu. Şampiyonanın 7. Gününde koşulan 200 metre finalini Fenerbahçeli atlet 20.09'luk derecesiyle tamamlayarak bu branşta Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandırdı.

Güney Afrikalı Wayde Van Niekerk 20.11 ile gümüş, Trinidad Tobagolu Jereem Richards ise 20.11 ile bronz madalya kazandı. Niekerenk, Richards'ı saniyenin binde biri farkla geçerek ikinciliği elde etti. Niekerk kazansaydı, 22 yıldır ilk kez 200 ve 400 metrelerde duble yapan atlet unvanını alacaktı. Bu başarı ilk kez 2009 Göterborg'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Amerikalı süper koşucu Michael Johnson'a nasip olmuştu.

Cumhurbaşkanı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya şampiyonu milli sporcu Guliyev'i üstün başarısından dolayı tebrik etti. Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayınladığı tebrik mesajında 'Dünya Atletizm Şampiyonası erkekler 200 metrede altın madalya kazanarak hepimizi gururlandıran Ramil Guliyev'i gönülden tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. 895757699794837505

Bolt karşısında şansı olmamıştı

2013 yılında Türkiye'yi temsil hakkını alan 27 yaşındaki Azerbaycan doğumlu Guliyev'in böylesine büyük bir başarı kazanacağını atletizm otoriteleri de tahmin edememişti. Ramil Guliyev'in kariyeri Bolt'un gölgesinde geçti. 19 yaşındayken 20.04'lük derecesiyle dünyanın ikinci en hızlı 200 metrecisi olmuştu. 2016'daki Rio Olimpiyatında sekizinci, Avrupa Şampiyonasında ise ikinci olan Guliyev muhteşem finalden sonra, "Dünyanın en hızlı atletleriyle yarıştım. Herkesin gözünün onların üzerinde olması beni rahatsız etmedi. Belki bundan sonra benden gözlerini ayırmazlar" dedi.

Saniyenin binde birlik farkıyla Richards'ı geçerek gümüş madalya kazanan Güney Afrikalı Wayde van Niekerk 400 metrede dünya şampiyonu olmuştu. 100 metrede dünya üçüncüsü olan 200 metre dünya rekortmeni Jamaikalı atlet Usain Bolt kariyerine son verdiği için Berlin'deki 2009 Dünya Şampiyonası'ndan bu yana ilk kez 200 metre müsabakasına katılmadı.

© Deutsche Welle Türkçe

DWQ, dpa/AG, BÖ