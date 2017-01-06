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Bilim / Teknoloji

Türk astrofizikçiden büyük başarı

Burçin Mutlu Pakdil, yeni bir galaksi keşfetti

06 Ocak 2017 20:08

Türk astrofizikçi Burçin Mutlu Pakdil ve ekip arkadaşları, Dünya'ya yaklaşık 359 milyon ışık yılı uzaklıkta olan bir galaksi keşfetti.

ABD'de Minnesota Duluth Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Pakdil ve çalışma arkadaşları, daha önce gözlemlenmemiş ve eşine çok az rastlanan bir çift halkalı galaksi keşfetti.

‘PGC 1000714' ismi verilen ve artık bilim çevrelerinde ‘Burçin'in Galaksisi' olarak adlandırılacak olan 'hoag' tipi galaksi, Minnesota Duluth Üniversitesi ile Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi'ndeki bilim insanları tarafından keşfedildi.

Pakdil ve birlikte çalıştığı ekip, sadece Güney Yarım Küre üzerinde kolayca gözlemlenebilen galaksinin görüntülerine, Şili dağlarında kullandıkları geniş çaplı teleskop sayesinde ulaştı. Bu görüntüler, galaksinin iki ana özelliğinin (dış halka ve merkez gövde) yaşlarını belirlemek için kullanıldı.

Hoag tipi galaksiler, dairesel bir halka ile çevrili yuvarlak çekirdekler ve gözle görülür şekilde onları birbirine bağlayan hiçbir şey yok. Gözlemlenen galaksilerin büyük çoğunluğu Samanyolu gibi disk şeklinde. Sıradışı görünüşlere sahip olan galaksiler, gök bilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu ve değiştiği konusunda eşsiz bilgiler vermekte.

Mutlu da "Gözlemlenebilen galaksilerin yüzde 0.1'inden dahi azı, hoag tipi galaksidir" ifadesini kullandı.

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