Türk askerinin El Bab'da bulduğu 'Barış'ın yeni evi İstanbul oldu

Fırat Kalkanı harekâtı sırasında El Bab’daki operasyonda Uzman Çavuş Ömer Özkan’ın bulduğu ve 'Barış' adını verdiği 8 aylık kedi, İstanbul’daki yeni yuvasına kavuştu.

Hürriyet'in haberine göre, 'Barış' artık Kırmızı Kedi Yayınevi’nde kitapların arasında yaşıyor. Karkamış üzerinden iki günlük yolculuğun sonunda Barış, Gaziantep’teki Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne (CAHİDE) getirilmişti. Hürriyet, Barış’ın kaldığı barınağa giderek 2 Mart’ta haber yapmıştı. Haberin ardından derneğin telefonları susmadı. Talipleri büyük bir titizikle inceleyen dernek yöneticileri, sonunda İstanbul’daki Kırmızı Kedi Yayınevi’nin sahibi Haluk Hepkon’da karar kıldı.

En kıymetli eleman

Hepkon, yayınevi görevlilerinden Salih Yavuz’u Gaziantep’e gönderdi. Barış dün erken saatlerde İstanbul’a getirildi ve Kırmızı Kedi Yayınevi’ndeki yeni hayatına başladı. Yayınevinin sahibi Haluk Hepkon, İstanbul Boğazı’nı ve martıları seyreden Barış’ı okşarken “En kıymetli elemanımız” diyor.

Önceliklerinin Barış’ın yeni yuvasına alışması ve kendini güvende hissetmesi olduğunu söyleyen Hepkon, Barış’ı almak için çok ısrar etmesinin nedenini şöyle açıklıyor: “Barış’ın, İstanbul’da adı Kırmızı Kedi olan bir yayınevinde hayatını sürdürmesi, kendi hikâyesi için doğru bir son. Askerimizin gösterdiği insanlık, bu hikâye yarım kalmasın istedim. Barış, hem Suriye’deki acı olayların hem de oradaki askerlerimizin emaneti. Barış, yuvasına geldiği gün, ülkesine ABD saldırdı. Barış, Kırmızı Kedi’ye geldi. Umarım Suriye ve Ortadoğu’ya da gelir.”