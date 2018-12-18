Türk askerinden Kosova'da eğitime destek

Enis TABAK, Prizren (DHA) - Kosova\'da yaklaşık 20 yıldır görev yapan Türk askeri, her türlü destekle Kosova halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk askeri Prizren\'de, Arnavutça ve Türk dilinde eğitim veren ve öğrenci sayısının en yüksek olduğu Emin Duraku İlköğretim Okuluna masa ve sıra yardımında bulundu.

Okulun tüm sınıflarında kullanılmak üzere toplam 350 adet masa ve sıra yardımında bulunan Türk askeri, faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi. Törende konuşan T.C Prizren Balkonsolosu Eylem Altunya, Türk askerini, Kosova\'da eğitime yönelik gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinden dolayı tebrik etti. Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar da, 1999 yılından bu yana Kosova\'da görev yapan Türk askerinin her türlü destekle Kosova halkının yanında olduğu söyledi. Emin Duraku İlköğretim Okulu Müdürü Rahim Bekteşi de, böyle büyük bir projeye imza attıkları için Türk askerine minnettar olduklarını söyledi.



Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım da, Türk askerinin 20 yıldır olduğu gibi bundan böyle de Kosova halkının yanında olacağını söyledi. Konuşma töreni ardından okul müdürü Rahim Bekteşi, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Cem Sinan Barım\'a, bakır işlemeli Prizren tablosu hediye etti. Davetliler daha sonra sınıfları gezdi.