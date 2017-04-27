Türk askeri Suriye sınırında YPG ile çatıştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı sınır birlikleri ile Suriye'deki silahlı Kürt gücü Halk Savunma Birlikleri (YPG) arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmanın Mardin'in Suriye sınırındaki Kızıltepe ilçesinin karşısında bulunan Darbasiyah (Salkım) köyündeki YPG'liler ile sınırda görev yapan Türk askerleri arasında yaşandığı belirtiliyor.

Suriye'deki muhalif gruplara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Salı akşamı Türk ordusuna ait bir zırhlı aracın sınırı geçerek YPG'nin denetimindeki Rojava bölgesine girmeye çalışırken hedef alındığını aktardı.

Açılan ateş üzerine Türkiye'nin topçu ateşiyle karşılık verdiği, YPG'nin ise sınır karakollarına yönelik roket saldırıları düzenlediği ifade edildi.

Çatışmalarda hayatını kaybeden olup olmadığı belirsiz.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sınırda yaşanan gelişmelerle ilgili henüz bir açıklama gelmiş değil.

Fransız haber ajansı AFP, YPG sözcüsü Redur Xelil'in "Türkiye Darbasiyah yakınındaki yerleşim yerlerini topçu ateşine tuttu. Sınırda Türk askeriyle çatışma yaşandı" sözlerini aktardı.

Suriye sınırından gelen son çatışma haberi, Türkiye'nin hem Suriye'de YPG, Irak'ta ise PKK'yı hedef alan hava operasyonlarından bir gün sonra gerçekleşti.

Hava operasyonları konusunda hem ABD hem de Rusya kaygılarını dile getirmişti.

ABD'den yapılan açıklamalarda koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgesinde düzenlenen hava operasyonunun onaylanmadığı ifade edilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise "Bu gibi adımlar Moskova'da endişe yaratıyor" demişti.

Türkiye'nin Karaçok Dağı çevresinde düzenlediği hava operasyonlarının ardından, Haseke kentinde toplanan yüzlerce kişi Suriye'nin kuzeyini kapsayan Rojava bölgesinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrıları yaptı.

YPG'nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda "Ancak uçuşa yasak bölge ilan edilmesi durumunda YPG, halkı tehlikelerden koruyabilir. Türkiye'nin de uçuşa yasak bölgeye uyması gerekir" dendi.

Kamışlı kentinde düzenlenen gösterilerde de protestocuların elinde "Rojava uçuşa yasak bölge istiyor" pankartları vardı.

Salı günü Reuters haber ajansına bir mülakat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Son terörist yok edilinceye kadar operasyonlar sürecek" demişti.

Erdoğan daha önceki konuşmalarında ise Fırat Kalkanı harekâtının yeni operasyonlarla devam edeceğini ifade etmişti.

ABD, Kürt silahlı gücü YPG'yi IŞİD'e karşı savaşta önemli bir müttefik olarak görüyor ve YPG'yi Rakka operasyonunun kara harekatı kısmını yürütecek önemli bir unsur olarak kabul ediyor.

Türkiye ise YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak tanımlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki açıklamalarında ABD'nin YPG ile işbirliğine tepki göstererek "Bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütünü kullanmak doğru değil" demişti.