Türk askeri ile gelen özgürlük

LEFKOŞA, (DHA)- KKTC Ana Muhalefet Lideri Hüseyin Özgürgün, \"Türk askerinin, 1974\'te Ada\'ya Barış harekatı yaptığı zamanı, hayatının en özgür dönemi olarak\" değerlendirdi.

Barış Harekatı sonrasında Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu kaydeden Özgürgün, \"16 Ağustos\'ta da Lefke\'nin Rum işgalinden kurtulduğu gün 9 yaşında bir çocuk olarak, kurtuluşun heyecanını, sevincini yaşadım\" dedi.

22 Temmuz\'da Rumlara esir de düşen Özgürgün, \"26 gün sonra Türk askeri Lefke\'yi kurtarınca, hayata yeniden tutunduk\" dedi.

Türk askerinin Lefke\'ye girmesinden sonra, askerlerle birlikte tankın üzerinde duran bir fotoğrafını da sosyal medyadan paylaşan Özgürgün, \"Şanlı Ordumuza 44 yıl sonra bu fotoğrafla birlikte şükranlarımı tekrar sunuyorum\" dedi.



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