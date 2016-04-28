Türk asıllı trans kadın Efe Bal, İtalya’nın yerel seçiminde yarışacak

17 yıldır İtalya’da yaşayan ünlü Türk trans kadın Efe Bal, kısmi yerel seçimlerde Milano belediye meclis üyeliği için yarışacak.

Efe Bal, aralarında Silvio Berlusconi’nin partisi Forza Italia’nın (Haydi İtalya - FI) da bulunduğu sağ partilerin ortak belediye başkan adayı olan Stefano Parisi’nin listesinden, İtalyan Liberal Parti (PLI) adına Milano belediye meclis üyeliğine girmeyi hedefliyor.

Seçim kampanyasını, uzun yıllardır bu ülkede mücadele verdiği seks işçilerinin hakları üzerine kuran Efe Bal, bunun için 10 bin broşür bastırdı.

“İtalya'nın en çok kazanan ve en güzel transseksüeli" olarak tanınan 39 yaşındaki Efe Bal, “seks işçiliğini yasallaştıralım” yazılı broşürlerde şu ifadelere yer verdi:

“Kendi haline bırakılmamış ve seks işçisiz Milano sokakları için, daha zengin ve adil bir İtalya adına kendi arzularıyla çalışan seks işçilerinin vergiye tabi tutulmaları, onlara sosyal haklar ile yardımlar ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ve onlara karşı her türlü sömürüyü engellemek için Efe’ye oy ver.”



İlk kez bir Türk vatandaşı aday oluyor



Adaylığına ilişkin Doğan Haber Ajansı’na (DHA) konuşan, çifte vatandaşlığı bulunan Efe Bal, ilk kez bir Türk vatandaşının Milano’da yerel seçimlerde aday olduğunu söyleyerek, “Çok mutluyum. Çok güzel bir dönem yaşıyorum” dedi.

Seçim broşürlerini bizzat kendisinin dağıtacağını söyleyen Efe Bal, İtalyan Liberal Partisi’nin kendisini seçmesinin nedenini ise şöyle açıkladı:

“Sokaklarda çalışan seks işçilerine karşı hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir parti bu seçimlerde bu projeyi programına koymuş değil. Bana ‘Sen bir seks işçisisin, bu konu hakkında savaş veriyorsun. Biz seni bu durumu çözmen amacıyla partimize alıyoruz’ dediler.”

İtalya’da bu konuya ilişkin yapılan TV programlarının vazgeçilmez siması olan Efe Bal, geçtiğimiz aylarda aşırı sağcı parti Kuzey Ligi’nin, 1958’de genelevlerin kapatılmasına yönelik çıkarılan yasanın iptali için başlattığı imza kampanyasında ön planda yer almıştı.

Üzerinde partinin sembolü olan "Alp Güneşi" desenli kumaşla göğüslerini kapattığı bir yarı çıplak "öz çekim" fotoğrafla kişisel Reklam afişinde boy gösteren ve buraya "Özel İşlerden Sorumlu Bakan" diye yazdıran Bal, tepkiler üzerine bu partiden uzaklaşmıştı.

Efe Bal, Ocak ayında da geleneksel ailenin savunulduğu bir mitinge rahibe kıyafetiyle katılınca olay olmuştu.