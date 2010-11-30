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Yaşam

TÜRK AŞÇILARA LÜKSEMBURG'DA 19 MADALYA ANKARA (A.A)

30 Kasım 2010 15:49

-TÜRK AŞÇILARA LÜKSEMBURG'DA 19 MADALYA ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takımı, Lüksemburg'da düzenlenen Dünya Aşçılar Olimpiyatları 2010'da, 22 kategoride katıldığı yarışmalarda 19 madalya kazandı. TAFED Başkanı Zeki Açıkgöz, yaptığı yazılı açıklamada, TAFED Milli Takımı'nın canla başla çalışarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini belirtti. Milli takımın 22 kategoride düzenlenen yarışmalarda toplantıda 19 madalya aldığını bildiren Açıkgöz, kendilerine bu gururu yaşatan aşçılara ve milli takım antrenörü Rafet İnce'ye teşekkür etti. Açıkgöz, TAFET Milli Takımı'nın 2 altın, 7 gümüş, 10 bronz madalya ve 4 diploma alarak Türkiye'nin ismini başarıyla taşıdığını ifade etti. 22 kategoride 59 ülkenin katılımı ile gerçekleşen ''World Cup 2010'' aşçılık oskarları olarak kabul ediliyor. 

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