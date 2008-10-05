Türk araştırmacıların rotası Avrupa'ya çevrildi

Türk araştırmacılar, son yıllarda Avrupa Birliği'nin (AB) bilim ve teknoloji referans merkezlerinde boy göstermeye başladı.



TÜBİTAK AB 7. Çerçeve Programı (ÇP) Ulusal Koordinatörü Hüseyin Güler, Avrupa'nın bilim ve teknoloji politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında referans merkezi olan Avrupa Ortak Araştırma Merkezi'nin(JRC) AB'ye katılım sürecindeki ülkelere bilimsel ve teknik destek sağladığını ve böylece Avrupa Araştırma Alanı'nın (ERA) oluşmasına katkı sağladığını ifade etti.

JRC'nin toplam 7 enstitüsünün bulunduğunu anlatan Güler, bu enstitülerde Avrupa'dan çok sayıda araştırmacının çalıştığını belirtti.



Merkezin araştırmacılara doktora ve doktora sonrası burslar, kıdemli bursiyerlik, projelerde iş birliği, ulusal uzman pozisyonları, çalıştaylar ve eğitimler gibi fırsatlar sunduğunu anlatan Güler, JRC'nin ayrıca kuruluşlara da kurumsal iş birliği, teknoloji transferi, kuluçka hizmeti gibi etkinlikleri bulunduğunu söyledi.



Türkiye'nin ÇP'ye katılmasıyla JRC'de araştırmalar yürüten Türk araştırmacı sayısının 30'un üzerine çıktığını ifade eden Güler, bu araştırmacıların 1-4 yıl arasında bu merkezlerde kaldığını ve Türkiye'ye geri döndüklerini ifade etti.



TÜBİTAK'ın da son yıllarda Türk araştırmacıların JRC ile etkileşiminin arttırılması için çeşitli işbirlikleri yaptığını anlatan Güler, bunların sonucunda Türk araştırmacıların JRC enstitülerindeki iş olanaklarından yararlanabildiğini kaydetti.



