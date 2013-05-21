Türk: Anayasada Türk ifadesine itirazımız yok

Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk, yeni anayasada Türklük ifadesinin bulunmasına herhangi bir itirazları olmadığını, farklı kimliklerin de güvence altına alınmasını istediklerini söyledi.



Bağımsız Mardin Milletvekili Ahmet Türk ve BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, ABD'nin başkenti Washington'daki temaslarıyla ilgili Türk gazetecilerle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığında üç görüşme yaptıklarını belirten Türk, bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanlığında, Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Eric Rubin, ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye masası yetkilileri ve Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlattı.

Türk, Amerikalı bakanlık yetkililerinin Türkiye'deki çözüm sürecini desteklediklerini ve önemsediklerini, sürecin kendilerinin beklediğinden de hızlı geliştiğini ifade ettiklerini aktardı. Terör örgütü PKK'nın çekilme kararı gibi örnekler vererek, "Kürt tarafında çözüm süreciyle ilgili herhangi sıkıntı olmadığını" savunan Türk, "Bundan sonra top biraz da hükümettedir" dedi. Çözüm sürecine herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Türk, "Türkiye'deki demokratik taleplerimiz, sadece Kürtlerin değil, toplumun bütün olarak demokratikleşmesini, Türk halkının da özgürleşmesini esas alan taleplerdir. Yine Kürt sorununun çözümü durumunda sadece burada Kürtler değil Türkiye de kazançlı çıkacak. Kendi Kürdünü kucaklayan, kazanan bir Türkiye Ortadoğu'da da daha etkin bir rol oynayacak, Ortadoğu'ya demokrasi götürebilecek bir aktör olacaktır" diye konuştu. Sorunun çözümü için dışarıdan herhangi bir müdahale istemediklerini vurgulayan Türk, ABD'nin, Türkiye'ye çözüm sürecinde destek vermesini arzuladıklarını söyledi.

Ahmet Türk, "Anayasada Türk, Kürt, Laz, Çerkez yazılsın gibi ihtiyaç da duymuyoruz. İşte efendim 'Türklük gidecek' deniliyor, isterseniz anayasanın bütün sayfalarına Türklük yazsın, bizim itirazımız yok ama biz, farklı kültürlerin, kimliklerin de güvence altına alınması, inkar edilmemesi, hakkının olduğunun kabulü gerekir diyoruz. Yoksa bizim Türklükle, Türk halkıyla sorunumuz yoktur. Sonuçta bu zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'dır. İhtiyaç duyuyorsanız, Türk halkının da haklarını, hukukunu oraya koyunuz ama farklıları da inkar etmeyin diyoruz" diye konuştu.