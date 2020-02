Türk Amerikan İş Adamları "Plaket Töreni"nde bir araya geldi

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Türk Amerikan İş Adamları Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) üyeleri, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen “Üyelik Buluşması ve Plaket Töreni”nde bir araya geldi.

Türk Amerikan İş Adamları Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA-AmCham) tarafından bu yıl 2’ncisi düzenlenen “TABA AmCham 2. Üyelik Buluşması ve Plaket Töreni” Swissotel The Bosphorus’ta gerçekleştirildi. Törende, şeref üyeleri ile, 5’inci, 10’uncu, 15’inci, 20’nci ve 25’inci yıllarını dolduran üyelere plaketleri verildi.

Ünlü haber spikeri Sevinç Satıroğlu’nun sunumuyla gerçekleşen törende, kalabalık ve seçkin bir davetli topluluğunun yanında TABA-AmCham Onursal Genel Başkanı Dr. Zeynel Abidin Erdem ve Halkbank Genel Müdürü Osman Yıldırım da yer aldı.

“Herkes TABA’ya üç üye kazandırmalı”

TABA-AmCham Türk Amerikan İş Adamları Amerikan Ticaret Odası Türkiye Genel Başkanı Ali Osman Akat şunları söyledi:

“Yapmış olduğumuz genel kurul sonrası aradan yaklaşık 9 ay geçti. Bu dönemde birçok siyasi ve ticari görüşmelerde bulundum. Sonuç itibariyle kurumumuz üyeleri ticaret iş dünyasından oluştuğu için bu görüşmelerin kurumumuza ne kadar fayda sağlayacağını tahmin edersiniz.

“Yakın zamanda Amerika seyahatlerinde New York ve Washington’da ikili temaslarda bulundum. Seyahatimin yüzde 90’ı TABA-AmCham ile ilgili geçti. Ticari açıdan iki ülke arasında ticareti arttırmak ve Amerika’da Türklerin yatırım yapabilmesi için konjonktürü oluşturabilmek için görüşmelerde bulundum. Bu görüşmelerin neticesinde Beyaz Saray kapıları açıldı ve orda imajımız ve birçok açıdan Türkiye’ye bakış açılarını değiştirici algıları yaratmayı tam olarak başarabileceğimi gördüm ve bunla ilgili adımları attım.

“Sizden ricam bu adımların arkasından beraber hareket edelim. Bildiğiniz gibi Amerika dünyanın ve Türkiye’nin istediği en büyük ticaret pazarı. Özellikle Çinliler Amerika’yla ticaret bağını hiçbir şekilde koparmıyorlar.

“Biz de iş dünyası olarak her ne kadar siyasi açıdan kadar küslükler sıkıntılar gözükse de, ticari olarak, oraya gittiğimizde göreceksiniz ki, ticaret Amerika’da kutsaldır ve hiçbir şekilde yıkılamaz. Bu bağlamda inanın işlerimizi rahatlıkla yürütebiliriz. Kurallar hiçbir şekilde politika dinlemiyor orada. Ticaret ile ilgili inanılmaz büyüklük var herkese yetecek kadar pazar payı var. Hepinizi TABA ile iş birliği yapmaya davet ediyorum. Sizden isteğim her biriniz TABA ya en az üç tane üye kazandırsın.”

Törende plaket takdimi listesi ise şöyleydi:

Hizmet Plaketi - Onursal Başkan Dr. Zeynel Abidin Erdem

Şeref Üyeleri Hizmet Plaketi - Davut Ökütçü, Tevfik Altınok, Aydın Doğan, Erdoğan Tuncer, Kemal Erimtan, Hayrettin Çaycı

Hizmet Plaketi - Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu

TABA 25 Yıllık Üyeleri Hizmet Plaketi - Ali Kıvanç Ersöz, Ali Fırat Yemeniciler, Hüseyin Barlın, Mehmet Özer, Zekeriye Konukoğlu

TABA 20 Yıllık Üyeleri Hizmet Plaketi - Adil Sani Konukoğlu, Hakan Konukoğlu, Sami Konukoğlu, Hamit Mücellit, Derviş Celalettin Oktay, Aykut Keskintürk, Gökhan Erdem, Mehmet Nezih Erdem

TABA 15 Yıllık Üyeleri Hizmet Plaketi - Tuğbay Akbulut, Nurdan Üstman

TABA 10 Yıllık Üyeleri Hizmet Plaketi - Ali Rıza Arslan, Mehmet Ali Özkan, Ali Onaran, Pakize Pınar Küçükşabanoğlu, Gökyar Karşıt, Hüseyin Erkan Selah, Görkem Alapala

TABA 5 Yıllık Üyeleri Hizmet Plaketi - Adnan Başdemir, Sedat Dişçi, Ali Rıza Tarlan ve Memduh Dirik