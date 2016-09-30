Türk-Amerikan derneklerine FBI incelemesi başlatıldı

ABD’de özellikle son iki yılda kurulup örgütlenen ve Ermeni meselesindenTürkiye’yi yakından ilgilendiren diğer konulara Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği ile yakın çalışan bazı Türk-Amerikan derneklerinin Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından mercek altına alındıkları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Tolga Tanış'ın haberine göre; FBI’ın, başlattığı inceleme kapsamında iki yıl önce kurulan ve 100’den fazla Türk-Amerikan derneğinin desteğiyle hareket eden Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile ABD’deki örgütlenme ağını genişleten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) yöneticileri, İ.U., M.T. ve H.İ.D.’yi ziyaret edip sorular sordukları öğrenildi. Yöneticilerden M.G. hakkında ise bazı kişilerin yakın çevresine M.G.’yi sordukları kaydedildi.

Görüşmelerin temmuzda başladığı ve sonrasında İ.U.’nun ABD’de kalıcı oturma izni almak için yaptığı Yeşil Kart başvurusunun reddedildiği belirtildi. Amerikan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Marc Raimondi, yöneltilen sorulara “Yorum yok” diyerek konuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.

Dolayısıyla incelemenin bir soruşturmaya dönüşüp dönüşmediği bilinmiyor. TASC ise dün bir açıklama yaparak kendileri hakkında bir FBI soruşturması olmadığını savundu.

Halen Türkiye’de bulunan İ.U. ise şunları söyledi:

“Bana temmuzda gelen FBI yetkilileri bir ihbar alındığını ve bunun değerlendirildiğini söylediler. Bana daha çok MÜSİAD ve TASC’ın faaliyetleri için ‘Dışarıdan yardım alıyor musunuz’ dediler. Bende almadığımızı, kanunen de böyle bir yardım alamayacağımızı söyledim. Fetullah Gülen cemaatinin kendilerine bunu engel engel olarak görmesi de söz konusu."