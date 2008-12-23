Türk altızların doğum fotoğrafları yayımlandı

Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya gelen ve babaları Türk, anneleri Polonyalı olan altızların doğum sırasında çekilmiş fotoğrafları Bild gazetesinde yayımlandı.



Gazetenin birinci sayfasında "Sansasyon fotoğraflar" başlığıyla Zeynep adı verilen bebeğin doğumu sırasında çekilen fotoğrafa yer verildi. Arka sayfada ise "Berlin'deki Charite mucizesi" başlığı altında, ekim ayında dünyaya gelen altızların doğumları sırasında çekilen 6 ayrı fotoğraf yar aldı.



Sezaryenle doğumu yapan ekibin başkanı Prof. Dr. Joachim W. Dudenhausen, ameliyat sırasında bebeklerin solunum yollarının milimetreler inceliğindeki borularla açıldığını belirtti.



Dudenhausen, ameliyat sırasında ve daha sonra ne anne, ne de bebeklerle ilgili önemli bir sorunla karşılaşıldığını, ekibinin böyle bir ameliyatı başarılı bir şekilde tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.



Hala hastanede bulunan altızların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

