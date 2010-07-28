Türk-Alman Üniversitesi açılıyor

T24- Türk - Alman Üniversitesi projesinin bir an evvel hayata geçirilebilmesi için Beykoz yakınlarında inşa edilecek ana yerleşke tamamlanana kadar eğitimin geçici binalarda başlatılmasına karar verildi.



Almanya Başbakanı Angela Merkel Mart ayında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde Türk-Alman Üniversitesi'nin dış politikayla ilgili en önemli kültür projelerinden birini olduğunu açıklamıştı. Merkel, üniversitenin kendileri için gündemin öncelikli maddeleri arasında yer aldığını kaydetmişti. Almanya'nın dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Cornelia Pieper de İstanbul ziyareti sırasında bu konunun bir kez daha altını çizdi. Pieper ayrıca projede önemli bir aşamaya gelindiğini vurguladı: "Önümüzdeki yıl Türk hükümetinin de yardımıyla ilk öğrencilerin seçim işlemini gerçekleştireceğiz. Yani 2011/2012 güz döneminde eğitime başlanacak. Yeni binanın tamamlanması 2-3 yıl sürecektir. Ancak bunun için de geçici bir çözüm bulundu ve eğitim önümüzdeki yıl başlayacak."





Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Türk - Alman Üniversitesi projesinin bir an evvel hayata geçirilebilmesi için Beykoz yakınlarında inşa edilecek ana yerleşke tamamlanana kadar eğitimin geçici binalarda başlatılmasına karar verildi. Bu binalardan biri Eminönü'nde bulunuyor.



Ana eğitim dili Almanca

Beykoz yakınlarında 12 hektarlık bir arazi üzerine inşa edilecek olan Türk-Alman Üniversitesi'nin bünyesinde ilk olarak 5 farklı fakülte barındırması planlanıyor. Almanya, 5 bin öğrenciye eğitim verecek üniversiteye akademisyen desteği de yapacak ve müfredatın hazırlanmasında yardımcı olacak. Üniversitenin ana eğitim dili ise Almanca olacak.

Diğer yandan Alman profesörler projenin fazlasıyla aceleye getirildiğini, zira henüz üniversitenin temelinin bile atılmamış olduğunu vurguluyor. Ayrıca üniversitenin Türk rektörünün kim olacağı da hala belli değil. Rektör konusunda eylül ayında karar verilmesi bekleniyor.

Devlet Bakanı Cornelia Pieper, Türk - Alman Üniversitesi projesinin dışişleriyle ilgili kültür politikaları konusuna ışık tutacak bir karaktere sahip olacağını kaydetti: "Çünkü bu şekilde iki ülke arasındaki kültürel deşiğim bağlamında saygın bir kesime ulaşmayı hedefliyoruz. Almanya'da giderek iyi eğitim almış uzmanlara duyulan ihtiyaç artıyor. Öğrenciler burada kendilerini gösterme ve çok iyi bir eğitim alma imkânına sahip olacak."



Almanya'dan 12 milyon euro destek

Pieper ayrıca Türkiye'nin yüzünü başka yönlere değil Avrupa'ya çevirmesinin kendilerinin yararına olduğunun altını çizdi. Alman hükümeti kurulacak üniversite için önümüzdeki dört yıl içinde 12 milyon euroluk maddi destek sağlayacak.

Diğer yandan projeye bir anda bu denli hız kazandırılmış olması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Bu konuda ortaya atılan görüşlerden biri Almanya'nın Türkiye ile ekonomik ve kültürel ilişkileri ön plana çıkarmak, Türkiye'nin AB üyeliğini ise arka plana itmek istediği.