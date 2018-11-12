Türk aktüerler, Avrupa Birliği'nde

Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi.

Sigortacı Gazetesi'ne konuyla ilgili görüş bildiren Aktüerler Derneği Başkanı Taylan Matkap, “21 Eylül 2018 tarihinde Hollanda'da yapılan Avrupa Aktüerler Birliği 41. Genel Kurulu’nda tam üyelik için elektronik oylamanın yapılması kararı alınmıştı. Yapılan elektronik oylama ile Aktüerler Derneği, Avrupa Aktüerler Birliği’ne tam üye olarak kabul edildi” diye konuştu.

Avrupa Aktüerler Birliği (AAE), Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki aktüerya meslek örgütlerini temsil etmek, Avrupa Birliği’nin çeşitli organlarına AB mevzuatı çerçevesinde aktüeryal konular hakkında tavsiyelerde bulunmak üzere 1978 yılında kuruldu. Birlik, 36 meslek örgütünü, 35 Avrupa ülkesini ve 25 bine yakın aktüeri temsil ediyor.

Tam Üyeler şöyle: Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Manş Adaları, Hırvatistan, Güney Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık.

Gözlemci Üyeler şöyle: Malta, Sırbistan, Ukrayna.

Tam üyelik ne getiriyor?

Avrupa Aktüerler Birliği tam üyeliği, “karşılıklı tanıma” (MRA-Mutual Recognition) anlaşması ile meslek örgütlerine üye aktüerler açısından çok önemli avantajlar sağlamaktadır. 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Aktüerler Birliği (AAE)’nin karşılıklı tanıma anlaşmasına göre; AAE’ye tam üye olan bir meslek örgütüne üye aktüer, diğer Avrupa ülkelerinde aktüer olarak çalışabilme imkanını elde etmektedir.