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Ekonomi

"Türk Akımı'nda Avrupa'ya sevkiyat için öncelikli güzergâh Türk-Yunan sınırı"

Gazprom'dan Türk Akımı'nın inşasıyla ilgili açıklama geldi

06 Aralık 2016 22:25

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin deniz altından geçen bölümünün inşasına 2017'nin ikinci yarısında başlanacağını söyledi.

Türk Akımı projesindeki iki kolun inşasının planlanan süre içerisinde, 2019 yılının sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Miller, projeyi inşa edecek yüklenici firmanın henüz seçilmediğini de kaydetti.

Şu anda yüklenici firmalarla ilgili ön yeterlik aşamasında olduklarını söyleyen Miller, en iyi yüklenici firmalarla çalışacaklarını vurguladı.

 

"Avupa'ya sevkiyat için öncelikli güzergah Türk-Yunan sınırı"

 

Öte yandan Miller, Türk Akımı üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı konusundaki öncelikli güzergahlarının Türk-Yunan sınırı olduğunu kaydetti. Gazprom Başkanı, Türk Akımı'nın AB sınırlarına çıkış yapacağı noktalara ilişkin fizibilite çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu, aralık ayı ortasında bu konuda karar alacaklarını belirtti.
 

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