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Türk Akımı nedir?

Rusya ile Türkiye arasındaki en önemli gündem maddelerinden olan Türk Akımı projesi için imzalar atıldı

10 Ekim 2016 23:40

İstanbul’da toplanan Dünya Enerji Kongresi için Türkiye’ye gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ikili görüşmesinin ardından uzun süredir hayata geçmesi beklenen Türk Akımı projesi de imzalandı. Peki Türk Akımı projesi nedir ve Türkiye’ye getirisi ne olacak?

NTV’de yer alan habere göre, projenin ilk detayları Aralık 2014'te ortaya çıktı. Bu tarihte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrasında açıklanan projede inşaata 2016'da başlanması öngörüldü.

 

Rus gazı için yeni hat

 

Avrupa'ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedende gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz'in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşımayı öngörüyordü.

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akım’ının 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

Hattan ne kadar gaz aktarılacak?

 

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye'nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa'ya ihraç edilmesi düşünülüyor.

Gazprom, Karadeniz’in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.

 

Ne kadara mâl olacak?

 

Türk Akımı’nın 19 milyar dolara mal olması bekleniyor.

 

Mayıs 2015: İnşaat başladı

 

İki ülke arasındaki anlaşmalar doğrultusunda inşaat Mayıs 2015'te başladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Türk Akımı doğalgaz boru hattı ile ilgili inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.

 

Uçak düşmesi sonrası proje durdu



Proje için dönüm noktası 24 Kasım 2015 oldu. Sınırda Rus savaş uçağınının düşürülmesinin ardından projeyle ilgili çalışmalar donduruldu.

Ve bugün.. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projenin yeniden hayata geçirilmesi için adım atılacağını açıkladı. 

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