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Dünya

Türk Akımı boru hattının yarısı döşendi

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) – Rus kamu şirketi Gazprom'un Türk Akımı boru hattının yarısını döşediği Gazprom'a bağlı South Stream Transport B

31 Ekim 2017 19:41

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 31 Ekim (DHA) – Rus kamu şirketi Gazprom\'un Türk Akımı boru hattının yarısını döşediği Gazprom\'a bağlı South Stream Transport B.V. şirketi tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.
Yapılan açıklamada, şu an itibariyle boru hattının 430 kilometresinin döşendiğini, her iki hattın inşaasının 2019 yılında tamamlanacağı bildirildi.
Aynı zamanda South Stream Transport B.V. basın sözcüsü boru hattının Türkiye’de, Kıyıköy\'den Avrupa\'ya Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden geçebileceğini belirtti. Boru hattının Bulgaristan\'dan geçmesi halinde boru hattı Sırbistan ve Macaristan\'a kadar uzanacağını, Yunanistan\'ın seçilmesi halinde ise boru hattı İtalya\'ya kadar uzatılacağını duyurdu.

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