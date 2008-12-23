Türk aileler taşıyıcı anne bulmak için Girit'e gidiyor

Taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olan Türk çiftlerin sayısı giderek artıyor. Dr. Murat Vural, Türkiye’de bu uygulama yasak olduğu için Türk ailelerin Girit'e akın ettiklerini dile getiriyor.



Taşıyıcı annelik Türkiye'de yasak, günah ve ayıp olarak etiketlense de; dünyanın pek çok ülkesinde aileler başkasının rahmini kiralayarak bebek sahibi oluyor. Bununla ilgili yasal düzenlemeler, devlet tarafından kontrol ediliyor. Aileler haklarını biliyor ve taşıyıcı kadınlarla sözleşme imzalayabiliyor. Kontratı bozan taraf, hukuki olarak sorumlu tutulabiliyor. Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik, Türkiye'nin hemen yanı başındaki Girit'te serbest. Girit Tüp Bebek Merkezi Türkiye Koordinatörü Dr. Murat Vural Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, taşıyıcı annelik yoluyla anne-baba olmak isteyen pek çok çiftin her yıl Girit'e gittiğini söylüyor. Transfer işlemlerini burada gerçekleştiren aileler daha sonra Türkiye'ye dönüp gözlerden uzakta, kendi aralarında yaptıkları sözleşmeye uygun olarak dokuz ay geçiriyor.



Altı yıldır yaygın!



* Taşıyıcı annelik Türkiye'de yasak. Türkiye'ye en yakın nerelerde yapılabiliyor?



Kıbrıs'ta da taşıyıcı annelik yoluyla anne-baba olmak yasak olduğu için Türk aileler en yakındaki yer olarak Girit'i tercih ediyorlar.



* Taşıyıcı annelik yardımıyla anne-baba olan çok Türk var mı?



Var. Son beş-altı yıldır pek çok aile taşıyıcı anne bulmak için Girit'teki Tüp Bebek Merkezi'ne gitti. Ancak burada yalnızca ailelerin transferleri yapılıyor, sonrasına pek karışılmıyor.



* Taşıyıcı anneyi aileler mi buluyor, merkezler mi?



Aileler buluyor. Girit'te yalnızca işlemler yapılıyor. Yani anneden ve babadan alınan yumurta ve sperm hücreleri, laboratuvarda embriyo oluşturulduktan sonra taşıyıcı anneye konuluyor. Ama öncesine ve gerisine karışılmıyor. Taşıyıcı anne bulmak büyük bir sorumluluk. Hiçbir merkez kolay kolay bu sorumluluğun altına girmez. O, tamamen ailelerin kendi tercihlerine bağlı olarak bulunuyor.



Araya girmiyoruz



* Siz, Girit'e tüp bebek turu düzenliyorsunuz. Size 'Ben taşıyıcı anne olmak istiyorum' ya da 'Ben taşıyıcı anne bulmak istiyorum' diye başvuranlar var mı? Onları bir araya getiriyor musunuz? En azından telefonlarını birbirlerine veriyor musunuz?



Aslında iki türlü de başvuranlar çok oluyor. Ama bu, çok büyük sorumluluk isteyen bir iş. Ben asla araya girmem. Hatta aynı anda arasalar bile, bu konuda bir yönlendirme yapamam. Çünkü hem Türkiye'de yasak, hem de aileler için kolay bir karar değil. Tüm yolu kendilerinin bulması gerekir. Aracılık işine girersek, bu konuda yaşamaları olası olan tüm sorunları üstlenmek gerekir.



* Taşıyıcı olmak isteyen anneler, Girit'te muayeneden geçiriliyor mu? Hastalık taşıyıp

taşımadıklarının anlaşılması için testlerden geçiriliyorlar mı?



Merkez böyle bir test yapmıyor ama aileleri uyarıyor. Onlardan bulaşıcı hastalık risklerine karşı merkeze gelmeden önce her türlü incelemeden geçmelerini istiyoruz. Çünkü taşıyıcı annenin bir hastalığı bebeğe de geçebilir.



Kontrat önemli!



* Ailelere başka önerileriniz de oluyor mu?



İyi bir avukatla hukuki olarak bu işi bağlayıcı hale getirmelerini öneriyoruz. Onun dışında yönlendirme yapmıyoruz. Kontratı taşıyıcı anneliğin serbest olduğu bir ülkede, mesela ABD'de yapabilirler.

