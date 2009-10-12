Türk: Açılım süreciyle ilgili itirazlarımız olacak

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, demokratik açılım süreci ile ilgili itirazlarının olacağını, bunun nedeninin fırsatın iyi değerlendirilemediğinden kaynaklandığını söyledi.

Türk, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı LIuis Maria de Puig ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Puig ile demokratik açılım süreciyle ilgili düşüncelerini paylaştığını belirten Türk, Puig'in de bu konulara yabancı olmadığını, benzer süreçleri yaşadığını ifade etti.

Süreci daha dikkatli şekilde sürdürerek, barış, özgürlük ve demokrasi noktasında ortak bir buluşmayı sağlamayı umduklarını kaydeden Türk, ''Günümüzde dünyanın gittiği noktalar belli. Bu süreci doğru kavramalıyız. Biz konuya, tüm yurttaşlarımızı kucaklama mantığıyla bakıyoruz. Daha saygın ve demokratik Türkiye için önümüzde görevlerin olduğunu biliyoruz. İtirazlarımız olacak. Bunun nedeni, bu fırsatın iyi değerlendirilmediği içindir'' diye konuştu.

Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yanıt mektubu ile ilgili soru üzerine, siyasetçiler arasındaki diyalogdan mutluluk duyacaklarını söyledi.

''Önemli bir gelişmedir bu. Siyasette olması gereken de budur'' diyen Türk, herkesin kendi düşüncesini, çözüme, demokrasiye nasıl baktığını, hak ve özgürlük konusundaki alanının ne olacağını tartışması gerektiğini ifade etti.

Türk, Lice'de patlama sonucu öldüğü iddia edilen Ceylan Önkol olayı ile ilgili hazırlanan rapor konusunda da toplumu tatmin edecek bazı şeyleri görmek istediklerini söyledi.

Şeffaf, demokratik bir Türkiye isteniyorsa, olayın nedenlerinin ortaya çıkarılması gerektiğini belirten Türk, ''Birileri çıkıyor 'Ceylan'ı kimin öldürdüğü önemli değil' diyor. Böyle bir şey olur mu? Bu suçu işleyenlerin ortaya çıkması lazım. Suskun kalınması, toplumu tatmin etmiyor. Bunun ortaya çıkarılması, Hükümet'in, devletin görevidir. Bu suskunluk nedir?'' diye konuştu.