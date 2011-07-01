-TÜRK "KÖŞK" ZİYARETİNİ ANLATTI ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yaptıkları görüşmenin ardından, ''İnanıyorum, umut ediyorum ve o izlenimi aldım ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki krizin çözümü konusunda her türlü çabanın içinde olacak'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Ahmet Türk ve Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Şerafettin Elçi'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Türk, Elçi ile birlikte Köşk'ten ayrılırken yaptığı açıklamadan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ''Cumhurbaşkanı, bundan sonraki adımına ilişkin hükümetle bu konuda görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi verdi mi, Başbakan ile görüşme konusunda bir girişiminiz olacak mı'' sorusuna karşılık Türk, Gül'ün görüşmede söylediklerini aktarmaya yetkili olmadığını ifade etti. Türk, ''Ama inanıyorum, umut ediyorum ve o izlenimi aldım ki Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki krizin çözümü konusunda her türlü çabanın içinde olacak, bu izlenimi aldım diyebilirim'' diye konuştu. Türk, ''Kırmızı çizginiz Hatip Dicle midir'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''Hatip Dicle bir haksızlığa maruz kalmıştır ve haksızlığın düzeltilmesinin yolu, formülleri vardır. Bunu da çok açık bir şekilde ifade ettik. Eğer geleceği birlikte oluşturmayı düşünüyorsak bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik hükümete düşen sorumluluklar vardır, gereken Anayasa ve yasa değişikliklerini yapma yetkisi vardır. Şimdi burada Sayın Başbakan meseleyi hep farklı bir noktaya çekmeye çalışıyor, sanki biz yargıyı eleştiriyormuşuz gibi. Eğer yargı bu noktadaysa bu maddeleri değiştirmeye Meclisin yetkisi vardır, hükümetin bu konuda bir çaba göstermesi gerekir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırma gibi bir sorumluluğu vardı.'' ''Görüşme yönünde bir çabanız olacak mı'' sorusu üzerine de Türk, ''Biz bu sorunun aşılması için buradayız. Sorunun aşılması için çaba gösteriyoruz. Tek taraflı iyi niyet ve çaba da yetmiyor, karşılıklı olarak birbirimizi anlamak, bu krizin aşılması konusunda birbirimize destek vermek durumundayız'' dedi. Türk, ''Parlamentoya dönmeniz için nasıl bir adım atılması gerekiyor'' sorusuna karşılık, ''Sorunun aşılması için yasal, anayasal değişiklikler gerekiyorsa bunu yapma görevi parlamentonundur, başta da hükümetindir, iktidar partisinindir. Bugün iktidar partisi yüzde 50 oy almıştır, bu önemli bir destektir. Gerçekten bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik bir çabanın içinde olması gerekir diye düşünüyorum'' yanıtını verdi. ''Size böyle bir vaatte bulunulursa gidip yemin edecek misiniz'' sorusu üzerine Ahmet Türk, ''Burada kamuoyuna verilecek mesajlar önemlidir. Güven verici mesajlar, adımlar bizim için önemlidir'' diye konuştu.