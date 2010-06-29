Türk "Heron"u uçuşa hazır

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TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI) Genel Müdürü Muharrem Dörtkaşlı, ''MALE'' adını verdikleri, ''orta irtifa, yüksek uçuş süresi'' diye adlandırılan sınıftaki insansız hava aracının tasarımı, detay üretimi ve montajının tamamlandığını söyledi.

Dörtkaşlı, yaptığı açıklamada, 1992 yılından beri insansız hava uçakları teknolojileriyle uğraştıklarını belirtti.





Son dönemlerde insansız hava araçlarının kullanım konseptlerinin yaygınlaşması ve yararlılığının artması nedeniyle bunlara olan ilginin oldukça arttığına işaret eden Dörtkaşlı, şöyle konuştu:

''TAI'de birkaç değişik sınıfta insansız hava aracı geliştirilmiş ve uçurulmuş durumda. Tamamen özgün, milli olanaklarla, Türk mühendisliğinin tasarımı, Türk teknisyenin üretimiyle ortaya çıkarılan, 'MALE' diye adlandırdığımız, orta irtifa, yüksek uçuş süresi diye adlandırabileceğimiz sınıftaki insansız hava aracımızın tasarımı, detay üretimi ve montajı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde montajın yapıldığı hangardan uçuş yapılacak alana çıkaracağız. Uçuş testlerine de yılın üçüncü ve dördüncü çeyreğinde devam edeceğiz.''





DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINA GİRECEĞİZ





Dörtkaşlı, bu aracın 1,5-2 ton ağırlığında olduğuna dikkati çekerek, ''Havada 24 saat kalma, 30 bin fit irtifaya kadar tırmanabilme özelliklerine sahip. Ama bu noktaya tedricen gelecek. İlk olarak 23 bin fite çıkıp 18 saat havada kalacak. Daha sonra 30 bine çıkıp 24 saat kalacak. 17 metre kanat açıklığı, 9 metre boyu, 1,70 yüksekliği olan 24 saat görev yapacak bir uçaktan bahsediyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunu başardığımız zaman dünyada sayılı ülkenin elinde bulunan bir hava aracına sahip olacağız'' dedi.

GELECEK YILDAN İTİBAREN TSK'NIN HİZMETİNE SUNULACAK





Gelecek yıldan itibaren bu aracı önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hizmetine sunacaklarını ifade eden Dörtkaşlı, ''Daha sonra da dünyada pek çok dost ve müttefik ülkeye bu aracı kullanım amacıyla satabileceğiz. Projemiz bu'' diye konuştu.

Dörtkaşlı, tasarımı ve mühendisliği tamamen kendilerine ait bu insansız hava uçağının üretiminin de TAI'de yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

''Türk sanayisinin yoğun katılımı var. Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) motor konusunda görevi olacak. ASELSAN'ın ve daha birçok firmanın desteği olacak. Böylece milli bir insansız hava aracına Türkiye sahip olacak. Bunun ile ilgili resmi açıklamayı temmuz ortasında yapmayı planlıyoruz.''



TÜRKİYE KENDİ UÇAĞINI, UYDUSUNU YAPACAK





Havacılık ya da savunma sektöründe uzun devinimli projelerde görev alan şirketlerin hedeflerinin çok daha uzun soluklu olması gerektiğine dikkati çeken Dörtkaşlı, şunları söyledi:

"Şu an sadece TAI'de değil tüm havacılık ve savunma sektöründe son derece heyecanlandırıcı projeler var. Doğum sancılarını çekiyoruz. Birkaç yıl içinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk şirketleri tarafından desteklenebilme oranının önemli yüzdelere ulaşacağını hep birlikte göreceğiz. Bu, Türk mühendisinin özgün tasarımı ve Türk teknisyenin üretimiyle gerçekleşecek projeler kamuoyunda ses getirecek projeler."

Dörtkaşlı, Türkiye'nin, Cumhuriyet'in 100. yılında, kendi uçağını ve helikopterini yapabileceğini, uydusunu fırlatabileceğini, motorunu geliştirebileceğini, yazılımını yapabileceğini sözlerine ekledi.





