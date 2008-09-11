Türk - Kırgız Bale Kardeşliği

Genç opera sanatçıları Mersin'de buluşuyor

'Türksoy Opera Günleri' başlıyor

Kırgızistan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bolat Osmanov, Türkiye-Kırgızistan arasındaki kardeşlik duygularının güçlendirilmesi için balenin önemli bir araç olacağını bildirdi.Osmanov, Türk-Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) tarafından 5 yıl aradan sonra bu yıl 11'incisi düzenlenecek "TÜRKSOY Opera Günleri"nin provalarını izlemek için geldiği Mersin'de, Orta Asya'dan farklı coğrafyalara yayılan Türklerin halen ortak birçok değere sahip olduklarını söyledi.Bu değerlerin yitirilmemesi, mevcut farklılıkların ise Türk dünyasında tanınması gerektiğini anlatan Osmanov, "Bu tanıtma çalışmaları barışla eş değer bir anlam kazanan sanat aracılığıyla olmalı" dedi.Avrupa'nın birçok bölgesinde rahatlıkla sağlanan bilgi akışının Türk devletleri arasında henüz istenilen seviyeye ulaştırılamadığını ifade eden Osmanov, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için sanatçıları birleştirecek etkinliklere ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.İki ülke arasındaki kardeşlik duygularının güçlendirilmesi için balenin önemli bir araç olacağını dile getiren Osmanov, şöyle devam etti:"Türk devletlerinin tamamında görevlerini icra eden sanatçılarımızı birleştirmemiz, Türk dünyasının birbirlerini kucaklamasına vesile olacaktır. Bu kapsamda bu yıl TÜRKSOY tarafından Türkiye'de ve KKTC'de düzenlenecek opera günlerine 2 sanatçıyla katılacağız. Etkinliğe sayılı günler kala yapılan provaları incelemek için geldiğim Mersin'de ilişkilerin güçlendirilmesi adına nelerin yapılabileceğini araştırmak için Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Müdürü Selman Ada ile çeşitli konularda görüştük ve en azından Türkiye'deki sanatçıları Kırgızistan'a, Kırgızistan'dakileri ise Türkiye'ye getirirsek belirli bir aşama kaydetmiş olacağımıza kanaat getirdik."Bu kapsamda 2009 yılında Cengiz Aytmatov'un eserinden esinlenilerek oluşturulan Kırgızistan'ın milli bale oyunu "Toprak Ana"yı Mersin'de sergilemeye karar verdiklerini ifade eden Osmanov, şöyle konuştu:"Milli balemizi, Mersin'de sahnelerken Kırgız ekibinden sadece uzman solistler bulunacak. Orkestradan koroya kadar tüm ekip ise MDOB sanatçılarından oluşacak. Bu etkinliği Mersin'e taşımamız, bir başlangıç olacağı için gelecek açısından ümit verici çalışmaların habercisi olarak kabul edilebilir."Osmanov, dünyaca ünlü bas Bolat Mincılkiyev anısına 2009 yılının mayıs ayında Kırgızistan'da kapsamlı bir festival düzenleneceğini bildirdi. Festivale birçok ülkeden sanatçıların katılacağını anlatan Osmanov, "Avrupa'dan da sanatçıların katılacağı festivalimize şimdiye kadar Türkiye'den herhangi bir başvuru veya talep gelmedi" dedi.MDOB Müdürü Ada ile yaptıkları görüşme sırasında Türkiye'den de sanatçıların gelmesini arzuladıklarını bildirdiklerini dile getiren Osmanov, "Gelecek yıl milli balemiz 'Toprak Ana'yı Mersin'de sahneledikten sonra Bolat Mincılkiyev anısına düzenlenecek festivalde Türkiyeli sanatçıları aramızda görmek isteriz. Çünkü uluslararası çapta yapılacak bu etkinlikte Türk halkı dünyanın her yerinde tanınan Türk asıllı sanatçımız Mincılkiyev'e sahip çıkmalı" diye konuştu.