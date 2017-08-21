Turizmin yeni gözdesi; Üzümlü Mahallesi

Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kaş İlçesi\'ne bağlı Üzümlü Mahallesi, sessiz, sakin ve doğanın içinde tatil yapmak isteyenlerin yeni keşfettiği turizm noktalarından biri haline geldi.

Kaş\'a 35, ünlü Patara Plajı\'na 10, Fethiye\'ye ise 90 kilometre uzaklıkta bulunan Üzümlü Mahallesi, evlerin çatısındaki üzüm bağlarının yanı sıra çevresindeki zeytin, incir, çınar ve çam ağaçlarının oluşturduğu doğal güzellikle ilgi çekiyor. Likyalılar dönemindeki adı \'Margaz\' olan ve bu adı, halen yetiştirilen Margaz üzümünden alan deniz seviyesinden 150- 250 metre yükseklikteki mahalle sessizlik, hem de doğal güzellik arayanların uğrak yeri haline geldi. Mahallede son 4 yılda 100\'e yakın villa inşa edilirken, ağaçların arasına gizlenmiş villalar sakin, gözden uzak, doğanın içinde ve serin bir havada tatil yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Özellikle gurbetçiler tatil için Üzümlü Mahallesi\'ni tercih ediyor. Bölgede ağustos ayı sonuna kadar tüm villalar dolu.

GÜNÜBİRLİK GEZİLER DÜZENLENİYOR

Villa turizminin yanında günübirlik Üzümlü gezileri de düzenleniyor. Cipler ve özel araçlarla gelen yerli ve yabancı turistlere margaz üzümü çatılarının, su kabaklarının altında doğal kahvaltı veriliyor. Eskiden mahallelinin kullandığı tarım ve mutfak araçlarının sergilendiği müzeler gezdiriliyor ve margaz üzümü tanıtılıyor. Üzümlü\'de ailesiyle tatil yapan Sedat Işık, şöyle dedi:

\"Burayı tercih etmemizin nedeni doğayla iç içe olması, şehrin gürültüsünden uzak olması. Bir kız çocuğum var. Hayvanları çok seviyor. Burada kedi ve köpeklerle oynuyor. Buranın bizim için ideal yerlerden biri olduğunu düşünüyoruz.\"

Fransa\'dan gelen Hatice Türkan, \"Buranın havası, insanı, doğası çok güzel. Huzurlu, sakin bir tatil için burayı seçtik. Herkese de tavsiye ediyorum\" diye konuştu.

Üzümlü\'de villa kiraya veren Niyazi Tüfekçi de, \"Üzümlü, yeşilliğiyle, serinliğiyle, temiz havasıyla, insanların son yıllarda tercih ettiği bir yer. Şu anda ağustos ayı sonuna kadar burada yer bulmak mümkün değil. Gelecekte de turizm açısından bir marka olmaya adayız\" dedi.



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