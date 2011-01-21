-TURİZMİN SIKINTISI İSTİHDAM ANTALYA (A.A) - 21.01.2011 - Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Adnan Özsoy, turizmin temel sıkıntısının istihdam olduğunu bildirerek, ''Turizm sektörüne şubat ve mart aylarında 300 bin eleman alınacak'' dedi. Adnan Özsoy, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, turizm sektörünü oluşturan otelinden acentesine, restoranından alışveriş merkezlerine kadar bir çok işletmenin kış sezonu başında büyük oranda işçi çıkardığını belirtti. Kış sezonunda sektörün çıkardığı işçi sayısının 300 bine ulaştığını anlatan Özsoy şunları söyledi: ''Kış sezonu sona ermek üzere. Şimdi turizmciyi yeni sezonda çalıştıracağı kalifiye eleman sıkıntısı bastı. Yeterince kalifiye eleman bulunamıyor. Kapanan otel ve tatil köyleri Mart ve Nisan ayı başından itibaren açılacaklar. Turizm sektörüne Şubat ve Mart aylarında 300 bin eleman alınacak.'' Turizm sektöründe çalışan personelin kış aylarında 4-5 ay işsiz kalmak yerine 12 ay çalışabileceği bir işi tercih ettiğini dile getiren Özsoy şöyle devam etti: ''Kış aylarında işten çıkarılan personelin bir kısmının sektöre dönmemesi, turizmde kalifiye eleman sıkıntısına neden oluyor. Kalifiye eleman sektörden kaçıyor. Bu elemanların 12 ay çalıştırılması için devletin turizmciye sadece kış aylarında vergi kolaylıkları getirmesi gerekir. Eğer bu işçiler işten çıkarılmak yerine çalışsalardı ekonomi daha canlı, turizm sektörü daha rahat olacaktır.'' -SADECE OTELLERDEN 200 BİN ÇALIŞAN ÇIKIYOR- Özsoy, kış aylarında en çok işçinin otellerden çıkarıldığına işaret ederek, şunları söyledi: ''En büyük istihdamı oteller sağlıyor. Ancak oteller kış aylarında yeterli doluluğa ulaşamadığı için personel çıkarmak zorunda kalıyorlar. Sadece otellerden kış aylarında 200 bin çalışan çıkarılıyor. Bu çalışanların bir çoğu kalifiye eleman. Bu elemanların bir kısmı sezon açıldığında sektöre geri dönmüyor. Bu da kalifiye eleman sıkıntısına neden oluyor. Kış sezonunda kapanan oteller önümüzdeki iki ay içinde 200 bin personel alacak. Turizm sektöründe faaliyet gösteren acenteler ve diğer işletmeler de kış sezonunda işten çıkartıkları 100 bin kişiyi işe alacak. Aynı zamanda bu yıl Antalya bölgesinde 15 yeni 5 yıldızlı otel açılıyor. Bu oteller içinde en az 5 bin yeni çalışana ihtiyaç bulunuyor. Türkiye'deki turizm eğitimi veren üniversitelerden yılda bin kişi mezun oluyor. Turizm mezunlarının da ancak yüzde 15'i sektörde çalışıyor. Bu da ayrı bir sıkıntıya neden oluyor. Şimdi tüm turizm sektörü kalifiye elemanları bünyesine almak için çalışıyor.''