Turizmin kalbi Berlin'de atacak

Alman turizm sektörüne yeni bir kavram şu sıralarda hakim: Güvenlik! Almanları seyahat ettikleri birçok ülkedeki güvensiz ortam yaz ayları için rezervasyon yaparken korkutuyor. Alman Federal Turizm Ekonomisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel bu konuda şöyle konuşuyor: “Son aylarda hem sektöre, hem de müşterilere güvensizlik hakimdi. Son yıllardaki korkunç gelişmeler, ayrıca son hafta ve aylarda seyahat edilen ülkelerdeki gelişmeler göz önünde tutulacak olursa Bu, anlaşılabilir bir durum. Bu da tabii müşterilerin çekimser bir tutum takınmalarına, ellerinin bir türlü rezervasyona varmamasına yol açıyor. Ancak Şubat ayı itibarıyla rezervasyonlarda yine bir artış gözleniyor. O yüzden 2016 yılı rezervasyonlarında tahminde bulunmak zor. Temkinli iyimserim. İnsanlar henüz bavullarını hazırlamışlar seyahatlerini beklemiyorlar ama bunu yapacaklarından eminim.”

Türkiye güvenli görülmüyor

Kamuoyu araştırmalarına göre 2015 yılının aynı dönemine oranla ocak ayının sonuna kadar bir milyon rezervasyonun azaldığı saptandı. Ancak sektör temsilcileri bu konuda iyimser. Alman turistlerin çoğunluğu özellikle Mısır, Tunus ya da Türkiye gibi ülkeleri güvenli görmüyor. Türkiye’de önümüzdeki yaz tatili için yapılan rezervasyonların yüzde 40 oranında azaldığı belirlendi. Türkiye 2015 yılında Almanların en sevdiği ülkeler arasında üçüncü sırada yer alıyordu. Alman Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Norbert Fiebig’in bunun nedenlerini şöyle izah ediyor: “Bazı seyahat ülkelerine rezervasyonlarda güncel büyük artışlar kaydedilmesine rağmen, Alman müşteriler bazı ülkelere rezervasyonlarda epeyce çekingen davranıyorlar. Müşterilerin bu tutumu son dönemlerdeki olumsuz gelişmeler ve seyahat edilecek ülkelerdeki güvensiz ortamdan kaynaklanıyor.”

Rezervasyonlardaki azalmalara rağmen turizm branşı temkinli bir iyimserlik içinde. Alman turistler açısından şartların uygun olduğuna, birçok işsizliğin az düzeyde seyrettiğine ve kazançların arttığına işaret ediliyor. Ancak turizm sektörünün 2015 yılının rakamlarına ulaşmada zorlanacağı belirtiliyor. Almanlar geçen yıl itibarıyla 1 milyar 67 milyon tatil günü geçirmişlerdi. Bu de her bir Alman turistin Almanya’da ve dış ilkelerde ortalama 21 gün geçirdiğini ortaya koyuyor. Almanya da turizm hedefleri arasında gittikçe çekici hale geliyor. 2015 yılında 436 milyon gecelemeyle turizm sektöründe yeni bir başarıya imza atılmıştı.

Schengen için mücadele

Ne var ki Avrupa çapındaki turizm sektöründe de bazı sorunlar yaşanıyor. Sığınmacı sayısının artması nedeniyle bazı Avrupa ülkeleri yeniden sınır kontrolleri uygulamaya başladılar. Avrupa'da Schengen serbest dolaşım uygulaması nihaî olarak başarısız kalacak olursa, bunun turizm sektörünü de vuracağı yorumları yapılıyor. Alman Federal Turizm Ekonomisi Birliği (BTW) Başkanı Michael Frenzel, bu seyahat özgürlüğünün korunması ve yini sınırların oluşturulmaması için tüm siyasi girişimleri desteklediklerini, çünkü bunun hem genel olarak ekonomiye, hem de özelde turizm ekonomisine olumsuz etkide bulunacağını vurguladı.

Berlin'de bugün başlayan Turizm Fuarı sığınmacılar açısından da önem taşıyor. Çünkü bu fuarda sığınmacılara iş imkanları sunulacak. Halihazırda Almanya turizm sektöründe çalışan personelin yüzde 30'u göçmen kökenli.