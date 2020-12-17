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Ekonomi

Turizmin en kötü yılı: Küresel gelir kaybı 935 milyar dolar

BM, dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğünü açıkladı

17 Aralık 2020 21:52

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı dünyada turizm sektörünün en kötü yılını geçirdiğini belirterek, toplam gelir kaybının 935 milyar doları bulduğunu açıkladı.

BMDTÖ'nün verilerine göre, 2020'nin ilk 10 ayında uluslararası seyahat edenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 72 düştü.

Covid-19'dan dolayı uygulanan seyahat kısıtlamaları ve düşük tüketici güveninin etkisiyle bu yılın ocak-ekim döneminde uluslararası turist sayısının 2019'un aynı dönemine oranla 900 milyon azaldığını belirten BMDTÖ, turizmdeki toplam gelir kaybının da 935 milyar dolar olduğunu duyurdu.

1990 yılı seviyesine geri döndü

Dünyada turizmin 1990 yılı seviyesine geri döndüğüne işaret eden BM örgütü, turizmdeki kaybın 2009 yılındaki küresel ekonomik krizin yarattığı etkiden 10 kat fazla olduğunu bildirildi.

Turizmin en olumsuz etkilendiği bölgelerin başında yüzde 82'lik düşüşle Asya ve Pasifik'in geldiği, bu düşüşün Orta Doğu'da yüzde 73, Afrika'da yüzde 69, Avrupa ve Amerika'da ise yüzde 68 olarak tespit edildiği kaydedildi.

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