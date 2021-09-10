Turizmi canlandırmayı amaçlayan Tayland, iki doz aşılı turistler için Bangkok'un kapılarını açmaya hazırlanıyor

Tayland, en büyük şehri ve başkenti Bangkok'u 1 Ekim'den itibaren tam aşılı turistler için açmaya hazırlanıyor.

France 24'te yer alan habere göre, Covid-19 salgını öncesi turizm, Tayland'ın milli gelirinin beşte birini oluştururken seyahat kısıtlamaları bu sektöre ağır darbe vurdu.

Tayland, turizmi yeniden canlandırmak için kısıtlamalar kaldırmak ve yeniden açılmaya odaklandı.

Tayland Turizm Otoritesi, aşılı turistlerin 1 Ekim'den itibaren başkent Bangkok ve dört eyalete iki hafta karantina zorunluluğu olmadan gidebileceğini söyledi.

Öte yandan vakaların artması nedeniyle Britanya ve ABD, Tayland'a seyahat için uyarı yayımlamıştı. Ülkede nüfusun yalnızca yüzde 16'sının iki doz aşı olduğu açıklanmıştı.