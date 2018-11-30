Turizmdeki yeni trendler LAÜ'de ele alınacak

LEFKE, (DHA)- Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Bölümü tarafından “Turizm’de Yeni Trendler” ile “Kruvaziyer Turizmi ve Kariyer Olanakları” konulu iki ayrı seminer gerçekleştirilecek.

LAÜ Sinema Salonu’nda 6 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak “Kruvaziyer Turizmi ve Kariyer Olanakları” konulu seminere, duayen ve kruvaziyer turizminde deneyimli Starboard Cruises Türkiye Temsilcisi Muammer Songur konuşmacı olarak katılacak. Songur, kruvaziyer turizmi ve kariyer iş imkanları konusunda LAÜ öğrencilerine detaylı bilgiler aktaracak.

19 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da LAÜ Sinema Salonu’nda başlayacak “Turizmde Yeni Trendler” konulu seminerde ise, uzun yıllar Etap otel grubu, Dedeman Oteller grubu ve son olarak Elite World Hotels grubu Genel Müdürü Ünsal Şınık, otelcilik sektöründeki geçmişten bugüne uzanan yeni trendleri LAÜ öğrencileri ile paylaşacak.