Turizmde yeni rakipler Arap ülkeleri

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - KEMER Belediyesi ve Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Mustafa Gül, \"Bundan 10 yıl öncesine kadar turizmdeki rakiplerimiz İspanya, Yunanistan ve İtalya\'ydı. Ama bugün Arap ülkeleri de dahil 25- 30 ülkeyle turizm sektöründe rekabet içindeyiz\" dedi.

Geçen yıl Rus turist sayısında rekor seviyeye ulaşan Kemer\'de de bu yıl da rekor bekleniyor. KETAV ve Kemer Belediye Başkanı CHP\'li Mustafa Gül, turizmdeki rakiplerinin artık sadece İspanya, İtalya ve Yunanistan olmadığını söyledi. İçki satışı yasağını delen bazı Arap ülkelerinin de turizme başladığını aktaran Başkan Gül, bu ülkelerle birlikte yaklaşık 25- 30 destinasyonun kendilerine rakip olduğunu kaydetti.

Kemer\'deki turizm yapılanmasının yüzde 70\'inin Rus turistlere uygun olduğunu anlatan Başkan Gül, \"Rusya\'dan Antalya\'ya gelen turist sayısı 5 milyonu buluyor. Bu rakamın 10 milyona, 15 milyona çıkmasını temenni ediyoruz. Ruslar Kemer\'i 90\'lı yıllardan bu yana çok seviyor. Öte yandan Arap ülkeleri de turizm sektörüne yöneldi. Bunun en güzel örneği Dubai. Bu ülkelerde içki satışı yasak olduğu halde turizm için bu yasağı deldiler. Bundan 10 yıl öncesine kadar turizmdeki rakip ülkelerimiz İspanya, Yunanistan ve İtalya\'ydı. Ama bugün Arap ülkeleri de dahil 25- 30 ülkeyle rekabet halindeyiz. Onun için turizme daha çok yatırım yapmamız, gelen turisti daha çok mutlu etmemiz lazım. Bizim doğamız, denizimiz, tarihi zenginliklerimiz, turistik tesislerimiz hiçbir ülkede bulunmayacak kadar değerli. Bu destinasyon zenginliğini iyi kullanmamız lazım. Aynı zamanda konukseverliğimizi de en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. Zaman zaman bu konuda da sıkıntı yaşanıyor\" diye konuştu.

\'RUSYA\'DA KEMER\'İN TANINMA ORANI ÇOK YÜKSEK\'

2014 yılında 1 milyon 80 bin, 2017 yılında 1 milyon 400 bin Rus turistle rekor kırdıklarını vurgulayan Başkan Gül, \"Rusya\'da Kemer\'in tanınma oranı çok yüksek. Kemer böyle bir hava yakaladı. Bu havayı sürdürmek ve Kemer\'de turizmi daha çok geliştirmek için belediyeye olduğu kadar otelcilerimize ve esnafımıza da önemli görev düşüyor. Burada güzel bir tatil geçirmeleri için her türlü imkanı sağlamalıyız. Onları ailemizden biri gibi görmeli ve ilçemizi rahatça gezmelerini sağlamalıyız\" diye konuştu.

\'SEZON İYİ GEÇECEK\'

İlçedeki birçok otelin ekim sonuna kadar rezervasyonlarının dolu olduğuna işaret eden Başkan Gül, şöyle dedi:

\"Her şeye rağmen sezona iyi başladık. Tesislerimiz büyük oranda dolu ve sezonda yüksek doluluklara ulaşması bekleniyor. Ancak bu doluluk çarşıya henüz yeterince yansımadı. Esnafa çok katkısı olmayan bir turist yapısı var ama kabul etmeliyiz ki dünya çapında bir ekonomik kriz var. Ama yine de sezon iyi geçecek. Belediyemizin önderliğinde, Kemer Turistik Otelciler Birliği, KETAV, otelcilerimiz, esnafımız, basınımız ve hemşehrilerimizin işbirliğiyle turizmde önemli bir yere geldik.\"



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