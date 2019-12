Turizmde yeni hedef foto safari

Konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, doğa güzellikleri ve yöreye özel bitki türleriyle de turizme açılmayı hedefliyor.



Safranbolu, yaklaşık 2 bin geleneksel Türk evi, her mevsim ayrı güzelliğe bürünen manzarasının yanı sıra antik kenti, yayla ve gölleri, yeşilin her tonunun bulunabildiği Yenice ormanlarıyla da tanınmak istiyor.



Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen ve ekim-kasım ayları arasında mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açan 15-30 santimetre uzunluğundaki safran bitkisinin şafak vakti açışının görüntülenmesi, konaklarda kahvaltı yapılması ve doğa gezisi gibi programlar hazırlanarak foto safari turlarıyla bölgenin cazibe merkezi olması planlanıyor.



Özellikle yerli turistleri ve büyük şehirlerden gelecekleri hedef alan etkinlikler kapsamında, Dünya Ormancılık Örgütünün acilen korunması gerektiğini ilan ettiği 100 "sıcak bölge"den biri olan Yenice ormanlarının da sunduğu renk cümbüşünün turistlerin ilgisine sunulması amaçlanıyor.



Karabük Valisi Nurullah Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin tüm ilçelerindeki doğa güzellikleri ve kültürel varlıklarıyla turizm alanında zengin çeşitliliğe sahip bulunduğunu söyledi.







Ankara gibi çevre kentlerden çok kısa sürede Karabük'e ulaşmanın mümkün olduğuna işaret eden Çakır, şöyle konuştu:

"Düzenlenmesi planlanan foto safari ile Başkentten sabah 06.00'da çıkıp safran çiçeğinin açışını görüntüleyebilecek ziyaretçiler, tarihi bir konakta kahvaltı etmenin tadını çıkaracaklar. Safran çiçeğinin açışını, konakları ve tren gezisiyle görülecek muhteşem doğayı, fotoğrafçıların beğenisine sunacağız. Ayrıca, TCDD'ye ait trenle ağaçların arasından ilerleyip Yenice ormanlarının eşsiz güzelliğini keşfetmeyi sağlayacak turlar yapılacak. Burada Şeker Kanyonu'nda verilecek molayla da yeşil denizin içinde kaybolmanın huzuru yaşatılacaktır."



Vali Çakır, fotoğraf sanatçıları için kentin bulunmaz nimetler içerdiğini belirterek, "konaklarımız her mevsim ayrı güzellikte. Yeşilin her tonunu barından ağaçlarımız mevcut. Tarihi değerlerimiz de herkesin ilgisini çekiyor. Bunları değerlendirmemiz lazım. Tüm fotoğraf meraklıları için bölgemizi uğrak yeri yapacağız" dedi.