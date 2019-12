-TURİZMDE RAKİBİMİZ İSPANYA, İNGİLTERE VE FRANSA MERSİN (A.A) - 02.09.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, ''Biz artık turizmde Yunanistan veya Mısır ile yarışmıyoruz. Artık rakibimiz İspanya, İngiltere ve Fransa. Onlar ne yapmışsa biz de onları yapacağız'' dedi. Bakan Günay, etkinliklere katılmak üzere geldiği Mersin'de, Sanayici ve İşadamları Derneği'nde (MESİAD) çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Günay, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir ülke haline geldiğini, 2009 yılında dünya turizminde yüzde 2-3 civarında gerileme yaşandığını, Türkiye'nin ise bu süreçte ayakta kalmayı başarıp, dünya çapındaki ilk 9 ülkenin içerisinde yer aldığını belirterek, ''Bu yıl ise dünya geçen yıla göre daha iyi bir trend izliyor. Biz de geride bıraktığımız 7 ay itibariyle yüzde 6-8 civarında artışa sahibiz. Gelirimiz de artıyor. Genel olarak baktığımızda iyi bir yere gidiyoruz. Ama gelenin üçte biri yalnızca Antalya'ya gidiyor'' dedi. Anadolu'ya sadece 6-7 milyon turistin geldiğini, Mersin'in ise bundan çok kısıtlı ölçüde pay aldığını dile getiren Günay, diğer yörelerdeki turizm faaliyetlerini de geliştirme gayretinde olduklarını vurguladı. Turizmin insanların ufkunu geliştiren bir yapıya sahip olduğuna değinen Günay, şöyle konuştu: ''Mesela sanayide çalışan bir çocuk gelir sahibi olabiliyor. Madende çalışan bir arkadaşımız bir kahvede buluşup, oradan eve ve sabah işe gidiyor. Sanayi kollarında çalışanların dünyası değişmiyor, ufku genişlemiyor. Ama turizm öyle değil. Turizmde çalışan, önce elini yüzünü yıkamasını, sabahları duş almasını, tıraş olmasını, giyinmesini, oturmasını kalkmasını, Türkçe'sini ve sonra yeni dilleri öğreniyor. Turizm, sadece ekonomi değil, bir gelişme projesi ve değişim dönüşüm projesi.'' Türk turizminde Rusların önemine de dikkati çeken Günay, şöyle devam etti: ''Bizim hayatımız Ruslar ile ilgili korkmak ve korkutulmakla geçti. Şu an neredeyse Ruslar ile bir millet iki devlet haline geldik. Ruslarla da Türki Cumhuriyetleri gibi yakın hale geldik. Evlilikler, ticaret ortaklıkları gelişti. Rusya, en çok turist ağırladığımız, en çok iş yaptığımız ülkelerden birisi haline geldi. Bunun temelinde turizm yatıyor. O nedenle turizm bizim olmazsa olmazımız.'' -YENİ RAKİPLER- Türkiye'nin turizm alanında adeta atılım gerçekleştirdiğini bildiren Günay, ''Şu an baktığımızda ülkemize 27 milyon turist geliyor. Niye böyle? Başladığımız noktaya baktığımızda bu rakam iyi, ama bize yetmez. İngiltere'ye 28-30 milyon turist geliyor. Bizim önümüzdeki süreçte hedefimiz burayı geçmek. İngiltere'ye insanlar dil eğitimi için gidiyor. Ama yine de biz burayı da geçeceğiz. Biz artık Yunanistan veya Mısır ile yarışmıyoruz. Artık rakibimiz İspanya, İngiltere ve Fransa. Onlar ne yapmışsa biz de onları yapacağız'' dedi. Turizmin Türkiye gibi nüfusu genç olan ülkeler için inanılmaz bir barış projesi olduğunu dile getiren Günay, o nedenle turizmin ekonomik ve sosyolojik olarak önemsenmesini istedi. -İNANÇ TURİZMİ- Herkesin dinine saygı çerçevesinde yaklaştıklarını anlatan Günay, bu kapsamda da önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, şöyle konuştu: ''Biz herkesin dinine saygılıyız. İsteyen istediği dilde dua etsin, Almanca, Yunanca, Türkçe, Kürtçe.... Bana ne? Dua edecekse, gitsin etsin. Herkese serbestlik getiriyoruz. Ancak böyle zenginliğimizi gösterebiliriz diye düşünüyorum. Bugün yapılan çalışmalara baktığımızda Türkiye'nin hoşgörü noktasında iyi bir yere gittiğini görürüz. Elbette ki Alevi, Sünni arkadaşlarımızın inanç yeri öncelik taşıyor. Ama diğerleri de ikincilik taşımıyor bana göre. Hangi inanç döneminden ne kalmışsa, hepsini bu topraklarda, 'hepsi bizimdir' anlayışıyla pırıl pırıl, insanların rahatlıkla girdiği yerler haline getirmeye çalışıyoruz. Zaten ancak zenginliğimizi böyle gösterebiliriz. Türkiye'nin turizmden yiyeceği çok ekmek var. Ama bunun için tarihi ve coğrafya değerlerini kullanmalıyız.'' -MERSİN'E YAPILACAK HAVAALANI- Mevcut sorunlar incelendiğinde Türkiye'nin birkaç farklı türde turizm yapması gerektiğinin ortaya çıktığını anlatan Günay, Türkiye'nin büyük ölçüde kitle turizmi yaptığını belirtti. Ülke genelinde daha çok kuzey ülkelerinden gelen tatilcilerin deniz kıyısında ağırlandığını ifade eden Günay, şunları kaydetti: ''Bu talep, trend sürecek. Deniz kıyısı için gelmeye devam edecekler. Bunun için de Türkiye'de kitle turizmi belirlemek için yeni alanlara ihtiyaç var ve bu Ege değil bence. Bunun için Mersin uygun. Çünkü Mersin'in Antalya'dan hiçbir eksiği yok. Mersin'in altyapı ve ulaşım sorunu var. Bizim mutlaka havaalanlarını belirlememiz gerekir. Şu an Mersin'e yapılacak uluslararası havaalanı ile ilgili sorun olduğunu duydum ve araştırdım. Herhangi bir sorun yok ve sadece formalite var. O da en kısa sürede çözülecek, bunu yakından takip ediyorum. Hatta imkan olsa Silifke civarına da yeni bir havaalanı yapılabilse.'' Tarsus-Kazanlı Projesi'ni de çok önemsediğini anlatan Günay, 2011'de söz konusu alanda kazma vurulmasını istediğini, bu konuda da çalışmaların şekillendirilmesini sağlamaya özen gösterdiğini kaydetti.