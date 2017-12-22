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Ekonomi

Turizmde erken rezarvasyon kampanyası büyük ilgi gördü

İSTANBUL, (DHA)-TURİZM işletmeleri yaptıkları kampanyalarla beklentilerinin üstünde bir ilgiyle rezarvasyon patlaması yaşıyor

22 Aralık 2017 16:13

İSTANBUL, (DHA)-TURİZM işletmeleri yaptıkları kampanyalarla beklentilerinin üstünde bir ilgiyle rezarvasyon patlaması yaşıyor. Turistlerin gözde şehirlerinden Antalya\'nın Alanya Avsallar bölgesinde yer alan WOME Deluxe 2018 yaz sezonu için yaptığı erken rezervasyon kampanyasıyla ilk 10 günde bin 246 rezervasyona ulaştı.

2018\'e sayılı günler kala turizm hareketliliği yaşanıyor. İşletmeler önümüzdeki yıl sezonun beklentilerini karşılaması için erken rezarvasyon kampanyaları düzenliyor. Antalya, erken rezarvasyon kampanyalarında en faz ilgi gören turistik şehirlerimizden. Alanya\'nın Avsallar bölgesinde doğa ve deniz ile iç içe, 120 bin metrekare alan üzerine kurulu 5 yıldızlı Wome Deluxe’de, 2018 yaz sezonu için erken rezervasyon dönemini şimdiden başlatan işletmelerden.  Bir Ortadoğu Grup kuruluşu olan Wom Deluxe erken rezervasyon kampanyasıyla ilk 10 günde bin 246 rezarvasyona ulaştı.

\"BU İLGİ BİZE DAHA FAZLA SORUMLULUK YÜKLEDİ\"

Karma plajı ormanı ve manzarasıyla 2017 yazının en çok konuşulan aile konseptli otel hakkında bilgi veren Ortadoğu Grup İcra Kurulu Başkanı Mehmet Gür, yeni sezonda misafirlerini büyük sürprizlerin beklediğini kaydetti. Gür, \" Erken rezervasyon kampanyamıza olan bu ilgi bizlere, hizmet anlayışımızı daha da geliştirme noktasında bir sorumluluk yüklüyor. Bu sezon çok özel sürprizlerle, misafirlerimize unutamayacakları bir tatil imkanı sunacağız” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)

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