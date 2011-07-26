-TURİZMDE ARAP CANLILIĞI BURSA (A.A) - 26.07.2011 - Türkiye'ye yılda yaklaşık 2 milyon Arap turist gelirken bu yıl yüzde 75'lik bir artış yaşandığı bildirildi. Vali Şahabettin Harput'un davetlisi olarak Bursa'ya gelen Arap Birliği Turizm Teşkilatı Başkanı Bandar Fahad Al-Fehaid, Arap ülkeleri ile Türkiye arasında turizme dayalı çok önemli işbirliklerinin yapıldığını söyledi. Özellikle son yıllarda, yapılan bu çalışmaların meyvelerinin toplandığını ifade eden Fehaid, Arap halkının Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını anlattı. Türkiye'nin yılda yaklaşık 30 milyon turist çektiğini dile getiren Fehaid, şöyle konuştu: ''Bunun içinde yaklaşık 2 milyon Arap turist var. Arapların özel ilgisi var ve bu giderek artıyor. Bunda Türkiye'nin turizme verdiği önem ve Arap ülkelerine yönelik tavrının büyük etkisi var. Bu konuda yoğun çalışmalar yapılıyor ve karşılığı da alınıyor. Özellikle Türkiye Hükümeti ile Kültür ve Turizm Bakanlığının Arap birliği nezdinde işbirliğini artırmaya yönelik çalışmaları, turist sayısını artırıyor. Yaz başında Türkiye'ye yaptığımız resmi ziyarette gördüklerimizi Arap ülkelerinde tanıtmamız da etkili oldu.'' Fehaid, Türkiye'ye gelen Arap turist sayısında yüzde 75 gibi ciddi bir artış yaşandığına dikkati çekerek, ''Yapılan çalışmalarla, gelecek yıllarda Türkiye'ye gelen turist sayısının çok daha fazla artmasını bekliyoruz. Bir yılda yüzde 75 artış olduysa önümüzdeki dönemlerde 2 milyonun çok üzerine çıkılacağı görülüyor'' dedi. -''TÜRKİYE'Yİ BİZDEN SAYIYORUZ''- Türkiye'nin güvenli ve istikrarlı bir ülke olmasının da Arap turistleri çektiğini vurgulayan Fehaid, şunları kaydetti: ''Birçok konuda ilerlemiş bir ülke. Allah tarafından verilmiş çok farklı, etkileyici bir doğal güzelliğe sahip ülkeniz var. Türkiye'ye gelen turistler aradığı her şeyi buluyor. Ayrıca, Arap ve Türk halkının ortak birçok yönü var. Bizleri din, tarihimiz bağlıyor. Türkiye'yi bizden sayıyoruz. Turizm, Arap ile Türk halkını bağlayan bir köprü vazifesi görüyor. Turizm, ilişkilerin daha da sağlamlaşmasını sağlayacak. Turizm konusunda çalışmalar artarak devam edecek.'' Bursa'nın Arap turistler için Türkiye'nin gözde kentleri arasında yer aldığını belirten Fehaid, Bursa'ya gelen turist sayısında da önemli artışlar olduğunu bildirdi. -ARAP YATIRIMCILAR DA BURSA'YA GELDİ- Fehaid, turizm alanında karşılıklı yatırımların artması konusunda da ciddi çalışmalar yapıldığını ifade ederek, ''Bursa Valimiz, Suudi Arabistan'a Cidde'ye yaptığı ziyarette İslam Kalkınma Bankası'nın yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Bunun sebebi Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki işbirliği ve yatırımların garantisini sağlamaktır. Böylece daha güvenli çalışmalar yapılabilecek'' diye konuştu. Bursa'ya gelen heyette Arap turizmden yatırımcıların da bulunduğunu vurgulayan Fehaid, merkezi Dubai'de bulunan, Arap dünyasının en büyük tur operatörlerinden birinin de heyetinde yer aldığını, Bursa'da çok önemli adımlar atılacağını söyledi.