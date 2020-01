Turizmde 'Akıllı seyahat kaydı' sistemi

Blockchain teknolojisi kullanarak geliştirilen ‘Akıllı Seyahat Kaydı’ (Smart Travel Record - STR) ile turizm sektöründeki mutabakat ve ödeme sorunlarının ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Türk girişimcilerin kurduğu Further Network tarafından geliştirilen Akıllı Seyahat Kaydı sistemi ile 2020’de büyüklüğü 13 trilyon ABD dolarına ulaşması beklenen uçuş, otel ya da herhangi başka bir seyahat rezervasyonuna ait verilerin dijital kaydı tutulacak. Yolcular, dijital cüzdanlarında yer alacak STR ile seyahatlerinin birden çok aşamasını tek bir kayıt üzerinden takip edebilecek ve hiçbir aracı kurum ya da kişiye gerek duymaksızın gerçek zamanlı işlem ve ödeme yapabilecekler. Bunun için de STR sistemi kendi dijital para birimi olan Aton’u kullanacak.



STR ne işe yarayacak?



Herhangi bir uçuş veya otel rezervasyonunda değişiklik yapmak, kişiselleştirilmiş hizmetler satın almak ya da yapılan seçimlerin istenildiği anda değiştirilmesi gibi günümüzde kısıtlı şekilde yapılan birçok işlem anlık olarak, aracı gerektirmeden gerçekleşebilecek. Tüm bunların yanı sıra STR ile satın alınmış olan biletlerin kişiden kişiye aktarılması gibi yaklaşımlar sayesinde sistemin yapısının tamamen değiştirilmesi, yolcuların da sistemin içerisinde aktif bir oyuncu haline getirilmesi amaçlanıyor.

Bu sayede, biletler için ikincil market oluşturulmasına da olanak sağlanacak ve bilet sahipleri biletlerini başka kişilere direkt transfer edebilecekler.

300 milyon dolarlık global ICO’ya hazırlanan 4 girişimden biri

Further Network, 1 Şubat 2018'de Blockchain girişimlerinin yeni finansman sağlama aracı olarak kullandıkları Initial Coin Offering - ICO (Token Oluşturma Etkinliği TGE) gerçekleştirmeyi planlıyor. Further bu etkinlik ile şirket için ihtiyaç duyulan finansmanı toplamayı amaçlıyor. Bu finansman modeliyle 50 ile 200 milyon dolar toplanması amaçlanıyor.

Erdem Üney, Kadir Özgür Oğuz, Gökhan Koç, Cem Ersözlü ve Eser Sevim tarafından Mayıs 2016’da kurulan Further Network’ün ilk hedef pazarı, çoğunluğu Afrika, Asya ve Güney Asya Bölgesi’nde bulunan ve 2016 yılında 1.4 milyar bilet satışı yapan IATA üyesi olmayan 486 havayolu.

Further Network yetkilileri 5 yıl içinde pazarın %2,5 payına sahip olmayı ve böylece platform üzerinden 100 milyon bilet işlemini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söylüyorlar.