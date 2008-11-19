Turizmcilerden 'tatili uzatın' çağrısı

Turizmciler, Bakanlar Kurulu'na çağrıda bulunarak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılması için 12 Aralık Cuma gününün tatil olması kararının şimdiden karar verilmesini istediler.



Kurban Bayramı 8 Aralık Pazartesi günü başlayıp, 11 Aralık Perşembe günü sona eriyor. Turizmciler, Kurban Bayramı tatilinin, 6 Aralık Cumartesi günü başladığını ve Bakanlar Kurulu'nun Cuma günü idari izin kararını vermesiyle 9 güne çıkacağını ve bu tatilin 14 Aralık günü sona ereceğini belirttiler.



Turizm sektör yetkilileri, hükümete resmi izinlerin belirlenmesinde "erken davranma" çağrısında bulundu. Özellikle dini bayramlarda seyahat acentelerinde ve otellerde yaşanan doluluğa dikkat çeken yetkililer, son anda belirlenen resmi tatillerin "tıkanma" yarattığına işaret ettiler.



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, bayram tatilleri ile, hafta sonu veya başı arasında kalan iş günleri ile ilgili idari tatillerin önceden ilanının gerek turizm firmalarının programlarını belirlemeleri, gerekse tüketicilerin önceden tatil planlarını yapabilmeleri açısından mutlaka daha iyi olacağını söyledi.



Ulusoy, "Önümüzdeki Kurban Bayramı haftasında, tek iş günü 12 Aralık Cuma olup, bu günün idari tatil kabul edilmesinin uygun görülmesi halinde, önceden ilanında büyük yarar bulunduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği Başkanı Timur Bayındır da, resmi tatil günlerinin üç hafta öncesinden açıklanmasında "büyük fayda" olduğunu belirterek, rezervasyonların bu takvime göre yapılacağına dikkat çekti.



Türkiye'deki otellerin yanı sıra, yurt dışına yapılacak seyahatlerin de geçmiş yıllara oranla çok daha fazla doluluk oranlarına ulaştığını kaydeden Bayındır şunları dedi:



"Özellikle dini bayramlarda Türkiye, seyahatte doruğa ulaşıyor. Bu nedenle resmi olarak tatil günlerinin ne zaman olacağı kesinlikle çok daha önceden belirlenmeli. Daha önceden açıklansa, herkes ona göre tertibatını alır ve rezervasyonlarını yaptırır. Ancak son dakikada açıklanan resmi tatiller nedeniyle, tıkanıklık yaşanıyor. Belli bir takvime göre hareket etmek, rezervasyonlarda yaşanan tüm bu karmaşayı engelleyecektir."



Biletler tükenmek üzere



Bilet satışlarında yaşanan yoğunluk firmaların yüzünü güldürürken, gideceği yere bilet bulamayan vatandaşlar endişe yaşıyor.



Kurban bayramı nedeniyle 5-6 Aralık tarihleri ile 27-28 Aralık tarihlerindeki otobüs, tren ve uçak biletlerinin bir kaç gün içinde tamamen tükenecek.



ilgililer, Kurban bayramı tatili nedeniyle otobüs, tren ve uçak biletlerinin birkaç gün icinde alınması tavsiyesinde bulunarak, otobüs tren ve uçak biletlerinin bir kaç gün içinde tamamen tükeneceği uyarısında bulundular.



Ek seferler konuluyor



Türkiye'nin her yerine yolcu taşıyan otobüs firmaları, Ankara'dan İzmir, Antalya, Trabzon gibi sahil kentlerine ve büyük şehirlere biletlerin tükendiğini, özellikle İstanbul'a ise çok yoğun ilgi olduğunu belirttiler.



Ankara'dan Doğu ve batı yönüne giden trenlerde biletleri tükenirken, TCDD artan yolcu taleplerini karşılamak için 06-07-14 Aralık tarihlerinde Haydarpaşa- Ankara- Haydarpaşa arasında karşılıklı olarak saat 12.00`de hareket edecek ilave yolcu trenleri, ayrıca 07-14 Aralık tarihlerinde de Haydarpaşa- Eskişehir-Haydarpaşa arasında ilave yolcu trenleri sefere koydu.



THY ise, kurban bayramı nedeniyle yurt içi ve yurt dışı seferlerine yoğun bir talebin olduğunu ve şimdilik yer bulma sıkıntısının yaşanmadığını söylediler.

