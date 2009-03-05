Turizmcilerden Kadınlar Günü'ne özel tur

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün pazar gününe rastlamasını fırsat bilen turizm acenteleri, Türkiye'nin dört bir yanına "kadınlara özel turlar" düzenliyor.



Acenteler, Dünya Kadınlar Günü için çeşitli tur seçenekleri hazırladı.



Özellikle günübirlik turların yer aldığı bu seçeneklerde, kadınlar, 8 Mart'ı Ilgaz, Abant, İstanbul, Beypazarı, Amasra, Kartalkaya ve Kapadokya gibi turistik mekânları gezerek geçirebilecek.



Acenteler, kadınlar için özel fiyat indirimleri de sunuyor.



ETS Tur'un kadınlar için hazırladığı tatil paketinde 6, 7 ve 8 Marttaki girişler dahil Rixos Premium Belek'te kısa bir tatil geçirmek isteyen kadınlar, arkadaşları için ise yüzde 50 indirim hakkı kazanıyor. ETS Tur, ayrıca peşin ödemelerde de yüzde 25 indirim yapıyor.



Saltur ise günübirlik Ilgaz, Abant, Eskişehir-Odunpazarı, Katalkaya, Amasra, bir günlük de Kapadokya-Ihlara Vadisi ve İstanbul gezileriyle kadınlara özel alternatifler sunuyor.



Option Tur'un "eğlence eşliğindeki" turlarını tercih eden kadınlar da gitmek istedikleri yerlerde düzenlenen eğlence programlarına katılabiliyor. Option Tur, Kapadokya ve Safranbolu turlarının yanında "İstanbul Nostalji" ve "Termal Tur" seçenekleri de hazırladı.



(AA)

