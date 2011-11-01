-Turizmciler yine 9 gün tatil istiyor ADANA (A.A) - 01.11.2011 - Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatille büyük hareketliliğin yaşandığı turizm sektörünün temsilcileri, hükümetin Kurban Bayramı'nda da aynı uygulamayı yapmasını istiyor. Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın turizmciler açısından oldukça iyi geçtiğini, 9 günlük tatil süresince hem otellerin hem de tur firmalarının tam kapasiteyle çalıştığını anımsattı. Polatoğlu, turizm sektörünün tüm alanlarında aynı beklentinin Kurban Bayramı'nda da yaşandığını, özellikle turizm sezonunun kapandığı kasım ayında tatilin 9 güne çıkarılmasının sektöre önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Turizmcilerin olduğu kadar vatandaşın da bu yönde gelecek açıklamayı beklediğini belirten Polatoğlu, şunları kaydetti: ''Elbette 'köprü'nün atılması gerekiyor. Bizler resmi tatil arasındaki iş günlerinin tatil kapsamına alınmasına 'köprü' işlemi diyoruz. Bunun yapılması sektöre büyük rahatlık getirecektir. Bu sadece bizleri değil, vatandaşı da rahatlatacaktır. Çünkü, vatandaş 4 günlük tatilde sadece kurbanlık işlemleriyle uğraşacaktır. Ancak, 9 güne çıkartılırsa daha rahat tatil planları yapar, böylece dinlenmeye vakit ayırabilir. Bu nedenle tüm turizmciler bu bayramda da 9 günlük tatil açıklamasını heyecanla bekliyor. Bu gerçekleşirse tur satışları en az yüzde 20 artar. Özellikle kültür ve yurt dışı turlarında artış yaşanır. Birçok kişi, tatil planlamasını açıklama sonrası yapacak. Erken rezervasyon avantajları için de bunun bir an önce açıklanması gerekir.'' Polatoğlu, tatil yapılmaması halinde perşembe ve cuma günü işe gidecek vatandaşların yeterince motive olamayacağını belirterek, ''Vatandaş Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'ndan daha çok yorulacaktır. Ayrıca, 9 günlük tatil psikolojisi içinde olan vatandaşlar, eğer bayramdan sonraki perşembe-cuma günü çalışmak zorunda kalırsa, kendini işine veremeyecektir'' dedi. Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Başkanı Murat Demir de bölgedeki tüm turizmcilerin şimdiden 9 günlük tatil hesaplarıyla plan yaptığını, turların da bu kapsamda satışa sunulduğunu vurguladı. Demir, şu anda rezervasyonların 3-4 günlüğüne yapıldığını, ancak vatandaşların bunu uzatabilmek için 9 günlük tatili beklediğini belirterek, ''Bayram süresince havaların güzel olacağı öngörülüyor, ancak, tatil süresindeki belirsizlik hem tatilci hem de turizmciyi düşündürüyor. Bayramda tatilin 9 gün olması hem tüketici hem de sektör için çok iyi olacak. Özellikle yakın çevrelerden Adana, Gaziantep, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu illerinden çok misafir bekliyoruz'' dedi.